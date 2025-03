Sfârșitul unei ere: Trump a închis Vocea Americii. Radioul care a luptat împotriva comunismului și dictaturii transmite acum muzică

După peste 80 de ani de transmisii în țări aflate sub dictaturi și regimuri autoritare, Vocea Americii (Voice of America – VOA) își încetează activitatea. Decizia a fost luată în urma unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump, care prevede desființarea agenției federale ce supraveghează radiodifuzorul. Potrivit The New York Times, pe frecvențele radio din Asia, Orientul Mijlociu și alte regiuni ale lumii a început să fie difuzată doar muzică. La câteva ore după semnarea ordinului, sute de jurnaliști, directori și alți angajați ai VOA din Washington au fost informați că sunt plasați în concediu plătit. Accesul acestora la e-mailurile de serviciu și platformele interne de comunicare a fost suspendat.