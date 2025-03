"Fiul meu a murit când s-a întors să salveze alţi oameni. A fost împins şi călcat în picioare. Aşa a murit fiul meu. Era muncitor, puternic, dar în busculada aia cu sute de oameni... Nu mai am nimic de zis", își strigă un tată durerea.

"Am bani să-mi îngrop copilul, nu am nevoie de banii lor! Un mesaj pentru premier: nu am nevoie de bani! Nu am nevoie de bani, am nevoie de copilul meu! Aveam o viaţă fericită, aveam suficienţi bani! Acum, copilul meu a murit! Singurul meu copil", spune o mamă îndurerată.

Protest în Macedonia de Nord. Oamenii cer dreptate

O piațetă din Koceani s-a transformat într-un altar de fotografii, flori şi lumânări aprinse de rudele victimelor dar şi de cei care au venit să le aducă un ultim omagiu celor care au pierit în tragedia din clubul transformat într-o capcană a morții. Autorităţile fac eforturi ca răniţii să ajungă cât mai repede la spitale din Europa care îi pot îngriji. Deşi deocamdată nu a primit niciun rănit, România s-a implicat în transportul răniţilor. O aeronavă Spartan a dus astăzi patru răniţi de la Skopje, Macedonia de Nord, la un spital din Vilnius, Lituania.

Sute de oameni s-au strâns la secția de poliție din localitate, unde se fac diverse scandări și protestează. Oamenii acuză instituția care ar fi trebuit să verifice clubul inclusiv de fapte de corupție. Oamenii cred că această corupție i-ar fi ucis pe cei 59 de tineri.

Oamenii scandează și huiduie. 15 persoane au fost reținute până în acest moment, după audieri maraton.

