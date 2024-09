Şi-a vândut toate bunurile pentru a plăti o croazieră în jurul lumii, dar i-a fost refuzată îmbarcarea după un mesaj pe WhatsApp

Jenny Phenix, o femeie în vârstă de 68 de ani, a plătit 350.000 de dolari pentru a putea călători în jurul lumii la bordul unui vas de croazieră. Aventura ar fi trebuit să dureze 3 ani, timp care erau vizitate 425 de destinaţii din 147 de ani. Din păcate, atunci când s-a prezentat pentru îmbarcare, membrii echipajului i-au interzis accesul la bordul navei.

Câteva mesaje pe WhatsApp i-au distrus visul

Startul călătoriei a fost amânat de mai multe ori, iar Phenix şi-a exprimat îngrijorările printr-o serie de mesaje pe WhatsApp, postate pe grupul pasagerilor. De asemenea, ea a fost nemulţumită şi de faptul că nava nu va mai opri în Miami pentru ca ea să-şi ia o parte din bagajele pentru călătorie.

Mesajele au ajuns şi la conducerea companiei care organizează croazieră. Astfel, biletul ei a fost anulat din cauza "comportamentului care afectează moralul comunității". "Am primit o mulțime de plângeri oficiale de la rezidenți cu privire la plângerile și negativitatea dumneavoastră continuă. Acest comportament a afectat semnificativ moralul și bunăstarea altor pasageri. Având în vedere feedback-ul copleșitor, trebuie să vă anulăm permanent contractul pentru a menține bunăstarea comunității noastre", a declarat Kathy Villalba, directorul operational al companiei, potrivit DailyMail.

Jenny a declarat că nu se aştepta ca mesajele ei să genereze o reacţie atât de dură. Femeia a declarat că de acum va sta cu fiica ei, din moment ce şi-a vândut casa pentru a face rost de bani. "Nu am fost niciodată nepoliticoasă sau lipsită de respect și nu am participat niciodată la atacuri personale. Au fost conversații private – nu am postat nimic pe platformele de socializare”, a precizat ea. "Frustrarea în rândul rezidenților a fost din ce în ce mai mare după fiecare întârziere. Am avut tendința de a fi unul dintre cei mai sinceri în a pune întrebări importante. Mulți dintre rezidenți mi-au mulțumit în privat că am vorbit pentru întregul grup. Va trebui să stau cu fiica mea până îmi voi găsi un plan complet nou pentru viața mea", a declarat Jenny Phenix.

