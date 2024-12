Mii de oameni s-au adunat, în faţa Parlamentului de la Tbilisi, după ce ultranaţionalistul Mihail Kavelaşvili, un critic al Occidentului, a fost ales preşedinte al ţării. Cu steagul Uniunii Europene în mâini, protestatarii au cerut să fie organizate noi alegeri și au scandat sloganuri anti-ruse, exprimându-și nemulțumirea şi față de poziția recentă a Guvernului cu privire la negocierile UE.

"Noul nostru preşedinte are educaţie zero, nu este potrivit pentru această funcţie. Şi are zero experienţă în ceea ce priveşte modul de a conduce o ţară. În primul rând, nu a fost ales, aşa că nu este preşedinte. A fost numit de Ivanișvili (fostul premier georgian n.r.) și acest act de astăzi nu are nimic de-a face cu legitimitatea. Pentru că parlamentul însuși și partidul Visul Georgian din interior sunt ilegitime", a spus un protestatar.

Președinta Georgiei, alături de protestatari. Nu vrea să predea mandatul

Preşedinta în exerciţiu nici nu se gândeşte să plece de la conducere, în ciuda faptului că mandatul său expiră pe 29 decembrie. A ieşit şi ea în stradă. A spus că alegerea noului lider este o parodie.

"Sunt cu voi şi sunteţi în inima mea. Pentru a avea pace şi dreptate în ţară sunt necesare noi alegeri. Acesta este motivul pentru care ne aflăm aici", a spus Salome Zourabișvili, președinta Georgiei.

"Nu vom fi reduşi la tăcere şi vom continua să luptăm, iar această luptă va fi câştigată de noi. Georgia este făcută de oameni, nu de guvern. Oamenii vor câştiga întotdeauna", a declarat un protestatar. "Noul preşedinte nu a fost ales de noi. El este condus de un guvern marionetă, condus de Bidzina Ivanişvili, de Vladimir Putin", a spus un altul.

La rândul său, premierul Irakli Kobakhidze o acuză pe actuala preşedintă că încearcă să prejudicieze interesele Georgiei.

Scandalul vine după ce un colegiu electoral, controlat de partidul de guvernământ Visul Georgian, l-a numit pe Mihail Kavelaşvili în funcţia de preşedinte al Georgiei.

Mihail Kavelaşvili, ales președinte al Georgiei, a fost atacant al echipei Manchester City între 1995 și 1997

Acum are 53 de ani şi este un critic al Occidentului, cu opinii conspiraţioniste. "Sunt pe deplin conştient de responsabilitatea imensă pe care o implică funcţia de preşedinte a Georgiei. Mai ales că actualul preşedinte a desconsiderat cel mai important act al nostru, Constituţia Georgiei, şi continuă să o încalce şi în prezent", a declarat Mihail Kavelaşvili.

În ultimele două săptămâni, Georgia a fost dominată de haos politic. Tensiunile au escaladat după ce partidul de guvernământ pro rus Visul Georgian a câştigat alegerile parlamentare şi a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Opoziţia pro europeană acuză că alegerile au fost fraudate. Parlamentul Georgiei a adoptat între timp noi legi controversate. Protestatarilor le este interzis să mai poarte măşti şi să folosească artificii în timpul manifestaţiilor.

