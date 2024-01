Vezi și

Prinşi în mijlocul protestelor fermierilor francezi, şoferii români au privit neputincioşi cum marfa le era distrusă, chiar sub ochii poliţiştilor şi ai jandarmilor. Nicolae şi Romina Badea, doi soţi din Cluj care lucrează împreuna pe acelaşi tir, au nimerit într-un blocaj pe autostrada 7, în sudul Franţei. Zeci de protestatari i-au încojurat şi le-au scos marfa cu forţa. "Mă uitam uimit la ceea ce se întâmplă, nu-mi venea să cred. Ne-au spus să fim paşnici, să cooperăm, pentru a nu ne fi pusă viaţa în pericol", a declarat Nicolae Badea, şofer de TIR.

Mărturia celor doi români

Deşi în zonă erau mai mulţi jandarmi, aceştia nu au intervenit, spun cei doi. Mai mult, i-ar fi ajutat pe protestatari să vandalizeze şi alte tiruri. "Fiind şi jandarmii, au luminat cu lantarna in camioanele respectiva să vadă protestatarii ce fel de marfă au şi ce scrie pe etichete. Marfa era data jos şi călcata cu tractoarele", a declarat Nicolae Badea, şofer de TIR. Acum, şoferii români au ajuns să se ascundă prin parcări sau pur şi simplu să refuze cursele spre Franţa. "Am vazut foarte multe camioane descrcate in mijlocul autostrazii, cu jandarm langa ei, acolo si nu puteau sa faca nimic pentru ca erau prea porniti, erau prea multi si nu putea sa faca nimic. Aruncau pur si simplu marfa in mijlocul autostrazii, o distrugeau sau o parte, am vazut cazuri cand o luau, o furau!", a declarat Cosmin Vicenţiu, şofer de TIR.

În tot acest timp, protestele se extind. Fermierii francezi sunt nemulţumiţi pe importurile alimentare care îi îndepărtează pe francezi de produsele locale. Protestele au cuprins teritoriul întregii ţări. Fermierii au blocat cu tractoare şi camioane accesul pe 10 drumuri mari - autostrăzi în principal - care duc spre Paris. În capitală, tensiunea este la cote maxime. Peste 15.000 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi inclusiv cu blindate pentru a nu-i lăsa să paralizeze viaţa metropolei. "Recomandarile generale pentru cetăţenii români care se afla in astfel de situatii este sa respecte indrumarile autorităţilor locale. MAE a emis alerte de calatorie pentru cetăţenii români care urmează să călătorească în Franţa", a declarat Radu Filip, purtător de cuvânt MAE.

Şi taximetriştii s-au alăturat protestului agricultorilor. Aceştia sunt nemulţumiţi de o lege nouă care vizează folosirea taxiului la comun de pacienţii care merg spre spitale. Guvernul francez a anunțat că va face presiuni la summitul liderilor Uniunii Europene pentru ca o parte din revendicările protestatarilor să fie rezolvate. "Sunt nemulţumiri legate de taxe, sunt nemulţumiri legate de birocraţie. Avem nevoie de timp pentru a vedea cum putem simplifica acest proces", a declarat Marc Fesneau, ministrul francez al Agriculturii.

În România, şirul protestelor a fost reluat astăzi la Braşov. Atât fermierii, cât și transportatorii spun că revendicările lor nu și-au găsit rezolvare în aceste săptămâni de proteste.

