Soţia lui Michael Mosley, mesaj emoţionant după ce trupul prezentatorului TV a fost găsit pe insula Symi din Grecia. "Este devastator să-l pierd!"

Prezentatorul TV britanic Michael Mosley a fost găsit mort , pe insula Symi din Grecia. Medicul în vârstă de 67 de ani, cunoscut pentru apariţiile sale în emisiunile "The One Show" şi "This Morning", fusese văzut ultima dată miercuri, la ora locală 13.30, când a pornit în drumeţie pe plaja St Nicholas. Soţia sa, Clare Bailey, cea care alertase autorităţile, a publicat un mesaj emoţionant.

Trupul prezentatorului TV Michael Mosley, dat dispărut în Grecia, a fost găsit, au confirmat polițiștii de pe insula Symi. Prezentatorul britanic, celebru pentru aparițiile sale la This Morning și BBC Radio 4's Just One Thing, a fost văzut ultima dată pe insula Symi, unde se afla în vacanță cu soția sa. Miercuri, în jurul orei 13:30, acesta a plecat singur la plimbare, iar de atunci au urmat ore cumplite pentru familia şi apropiaţii săi.

Michael Mosley, găsit mort în Grecia

Autoritățile locale l-au căutat mai bine de trei zile pe Michael Mosley, în vârstă de 67 de ani, după ce soţia sa, Clare, i-a raportat dispariția. Căutările au continuat într-o reţea de peşteri din zonă, unde echipa de căutări a găsit duminică dimineață un cadavru, relatează Mirror.

Articolul continuă după reclamă

Descoperirea macabră a fost făcută în Agia Marina, pe insula grecească Symi. Ulterior, au fost identificate oficial rămăşiţele prezentatorului Michael Mosley. Șeful Poliției din Symi a confirmat că trupul îi aparţinea lui Michael Mosley. "Este el", a declarat Petros Vassilakis. Corpul va fi acum transportat la Rhodos.

Reacţia soţiei lui Michael Mosley

Clare Bailey Mosley a confirmat că soțul ei, medic și editorialist de televiziune, a fost găsit mort, adăugând că vestea a fost "devastatoare".

"Nu știu de unde să încep! Este devastator să-l pierd pe Michael, soţul meu minunat, amuzant, bun și strălucit. Am avut o viață incredibil de norocoasă împreună. Ne-am iubit foarte mult și am fost foarte fericiți împreună. Sunt extrem de mândră de copiii noștri, de rezistența și sprijinul lor din ultimele zile. Eu şi familia mea am fost alinaţi de dragostea oamenilor din întreaga lume. Este clar că Michael a însemnat enorm pentru mulți dintre voi. A ales traseul greșit și a căzut unde nu putea fi ușor văzut de echipa extinsă de căutare. Michael a fost un om aventuros, asta face parte din ceea ce l-a făcut atât de special. Suntem foarte recunoscători oamenilor extraordinari din Symi care au lucrat neobosit pentru a-l găsi. Unii dintre acești oameni de pe insulă, care nici măcar nu auziseră de Michael, au muncit de la răsărit până la apus, fără să fie rugați. Suntem, de asemenea, foarte recunoscători presei care ne-a tratat cu mare respect. Mă simt atât de norocoasă să am alături copiii și prietenii mei uimitori. Cel mai mult, mă simt norocoasă să fi împărţit aceeaşi viață cu Michael. Vă mulțumesc tuturor", spune, îndurerată, Clare Bailey Mosley.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Mergeţi la vot? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰