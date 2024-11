Alegeri SUA 2024. "5 noiembrie va fi cea mai importantă zi pentru ţara noastră şi, împreună, vom face America puternică din nou!", a declarat Donald Trump. "Să fii preşedintele Statelor Unite este una dintre cele mai dificile slujbe din lume", a declarat Kamala Harris. Donald Trump este la a treia candidatură consecutivă şi a fost nelipsit în ultimii 10 ani din prim planul politicii americane şi internaţionale. Harris, pe de altă parte, era relativ necunoscută până în 2020, când Joe Biden a ales-o să-i fie vicepreşedinte. S-a născut în urmă cu 60 de ani într-o familie de imigranţi. Tatăl este jamaican iar mama, originară din India. Este licențiată în drept, iar în 2010 a devenit prima femeie de culoare aleasă procuror general al statului California. A fost apoi senator iar în 2019 s-a lansat în cursa pentru prezidenţiale, dar a pierdut alegerile primare în fața lui Joe Biden. Acum are şansa ei de a se instala în Biroul Oval.

Planuri diferite pentru războiul din Ucraina

"Toată cariera nu am avut decât un singur client: poporul american", a declarat Kamala Harris. Donald Trump ştie deja cum e să fii liderul lumii libere. În 2016 a devenit cel de-al 45 lea preşedinte al Statelor Unite. Om de afaceri prosper şi controversat, a învins-o pe Hillary Clinton, deşi nimeni nu îi dădea vreo şansă. "Când mă uit la călătoria mea prin viaţă îmi dau seama că mâna lui Dumnezeu m-a condus spre locul în care sunt azi", a declarat Donald Trump. Mandatul i-a fost însă marcat de numeroase scandaluri interne şi internaţionale. A ameninţat că scoate Statele Unite din NATO, dacă aliaţii europeni nu plătesc mai mult pentru apărare, a retras ţara din Acordul pentru Climă şi acordul nuclear cu Iranul. Pe plan intern, a refuzat să accepte că a pierdut alegerile şi a instigat la ceea ce a devenit revolta de la Capitoliu.

Vezi și

Mai este judecat în alte două procese, unul referitor la presupusa manipulare necorespunzătoare a unor documente clasificate şi unul legat de posibila interferență în alegerile din statul Georgia. În toate aceste cauze a susţinut că e nevinovat. "Este o ruşine, acesta a fost un proces trucat, condus de un judecător conflictual şi corupt", a declarat Donald Trump. Kamala Harris nu a strălucit nici ea în funcţia de vicepreşedinte. Ba chiar a avut unele dintre cele mai mici niveluri de aprobare pentru această funcţie. În aprilie doar 39% dintre americani erau mulţumiţi de prestaţia ei. Cu toate acestea, anunţul candidaturii a fost primit cu un entuziasm nesperat. A strâns rapid un miliard de dolari din donaţii pentru campania ei şi a topit avansul pe care Donald Trump îl avea în sondaje, mai ales după ce în luna iulie a supravieţuit unei tentative de asasinat, în care a fost rănit uşor.

"Am călătorit prin lume ca vicepreședinte al Statelor Unite și liderii mondiali râd de Donald Trump. Am vorbit cu lideri militari, dintre care unii au lucrat cu tine, și ei spun că ești o rușine", a declarat Kamala Harris. "Dacă aş fi fost preşedinte, Rusia nu făcea asta niciodată (n.red. războiul din Ucraina). Îl ştiu foarte bine pe Putin. Şi nici nu a existat vreodată ameninţarea asta timp de patru ani. Vreau ca războiul să se încheie, vreau să salvez vieţi", a declarat Donald Trump. Cei doi candidaţi au viziuni total diferite despre viitorul ţării şi al lumii. Pe plan internaţional, Harris a promis să continue sprijinul pentru Ucraina, în timp ce Donald trump ameninţă aliaţii din NATO că îi va lăsa fără apărare în faţa Rusiei sau că va impune tarife suplimentare la produsele din UE.

"M-am întâlnit cu preşedintele Zelenski, i-am împărtăşit informaţii ale serviciilor de informaţii americane despre cum s-ar putea apăra. Câteva zile mai târziu, am mers pe flancul estic al NATO, în Polonia şi România. Şi, prin munca mea şi a altora, am unit 50 de ţări", a declarat Kamala Harris. "Kamala Harris este ca un accident de tren, a distrus totul în calea ei. Ne va duce către Al Treilea Război Mondial", a declarat Donald Trump. Cu o stea pe Hollywood Walk of Fame şi mai multe filme şi documentare despre el, republicanul a încercat să facă show în ultima lună de campanie. A servit la McDonalds jumătate de zi, a dansat pe scenă şi s-a costumat în angajat la salubritate după ce Joe Biden a spus despre susţinătorii lui că sunt gunoaie. Harris a încercat şi ea să ţină pasul şi a ieşit la bere cu echipa sa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Alegeri SUA: pe cine aţi prefera preşedinte, Donald Trump sau Kamala Harris? Donald Trump Kamala Harris

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰