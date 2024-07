"Rest on the Flight into Egypt" de Titian (1488 - 1756), furat de două ori şi apoi găsit într-o staţie de autobuz din Londra în urmă cu 20 de ani, va fi scos la licitaţie în 2 iulie de casa Christie's. Se estimează că va ajunge la o sumă cuprinsă între 17 şi 30 de milioane de euro.

Orlando Rock a declarat pentru săptămânalul britanic The Observer că a fost încântat să se ocupe de licitaţia acestui ulei pe pânză, care a avut o istorie tumultoasă. "Această capodoperă sublimă este una dintre cele mai poetice picturi din primii ani de viaţă ai maestrului veneţian", a spus el. "Istoria sa este o aventură. A trecut prin mâinile unor duci, arhiduci şi împăraţi ai Sfântului Imperiu Roman. Această operă magică de devoţiune a fost furată nu o dată, ci de două ori. Suntem mândri că ni s-a cerut să o prezentăm în luna iulie".

Tabloul, în licitaţie între 17 şi 30 de milioane de euro

Istoria acestui ulei pe pânză de 46,2 cm pe 62,9 cm este cel puţin incredibilă. Cea mai veche menţiune a lucrării datează din secolul al XVII-lea, când a apărut în documentele colecţiei unui comerciant veneţian înainte de a fi vândută unui duce englez. După această primă călătorie la Londra, a ajuns la Viena şi în posesia arhiducelui Leopold Wilhelm al Austriei, în Palatul Belvedere. Până în 1809, când tabloul a pornit spre Paris în bagajele Marii Armate a lui Napoleon. După căderea împăratului, tabloul s-a întors la Viena, apoi a trecut în mâinile lui Hugh Andrew Johnstone Muro, înainte de a fi vândut - deja de către Christie's - lui John Alexander Thynne, al patrulea marchiz de Bath.

În 1995, "The Rest during the Flight into Egypt" a fost furat de la castelul Longleat House din Anglia, unde fusese păstrat din 1878. Capodopera a fost recuperată abia după alţi şapte ani. Charles Hill, un specialist în opere de artă, a descoperit-o într-o pungă de plastic în apropierea unei staţii de autobuz din sud-vestul Londrei. Aceasta a fost cea mai recentă întorsătură în călătoria pânzei.

