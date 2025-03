Tânără de 20 de ani ucisă, după ce o dubiţă a intrat într-un grup de pietoni în fața King's College din Londra. Şoferul a fost arestat

O tânără de 20 de ani a fost ucisă după ce o dubiță a intrat într-un grup de persoane în fața King's College din Londra. O a doua persoană a fost grav rănită și a fost transportată de urgență la spital, iar o alta a suferit răni minore, a declarat poliția metropolitană.

Poliția spune că accidentul nu este tratat ca având legătură cu terorismul.

Un bărbat a fost arestat

Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat sub suspiciunea de conducere neglijentă și conducere sub influența drogurilor.

„Poliția este la fața locului. Trei pietoni au suferit răni, iar o femeie în vârstă de 20 de ani a fost din păcate declarată moartă la fața locului. Doi pietoni au fost duși la spital, unul are răni care îi pot pune viața în pericol, iar celălalt are răni minore. Șoferul furgonetei, un bărbat în vârstă de 26 de ani, a fost arestat la fața locului, fiind suspectat că a provocat decesul prin conducere neglijentă și că a condus sub influența drogurilor. El rămâne în arest. Cercetările sunt în curs de desfășurare. Această coliziune nu este tratată ca având legătură cu terorismul”, a informat Poliția Metropolitană londoneză.

