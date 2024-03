Ţara din Europa pe care nimeni n-o recunoaşte. E situată pe malul Dunării, are steag, imn şi monedă, dar zero cetăţeni

Gornja Siga are toate atributele unui stat modern: are propriul steag, imn, monedă oficială, ambasade în 50 de ţări, dar nimeni nu locuieşte între "graniţe". Şi asta pentru că Gornja Siga este în fapt o mlaştină, pe malul Dunării. Chiar dacă nimeni nu recunoaşte "Liberland", zonă este cunoscută la nivel internaţional. Spre exemplu, Egiptul şi-a avertizat cetăţenii în legătură cu Gornja Siga. Croaţia şi Serbia spun despre "Liberland" că e "o glumă inofensivă". Polonia a trimis o comisie pentru analiza situaţia, dar concluzia a fost că nu îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi stat.

Gornja Siga are aproximativ 7 kilometri pătraţi şi este o zonă pe care nici sârbii, nici croaţii nu au revendicat-o după destrămarea Iugoslaviei. Vit Jedlicka, un politician ceh, s-a autoproclamat preşedinte al acestui ţinut şi l-a denumit "Liberland". De când criptomonedele au prins având, Gornja Siga a devenit un adevărat paradis fiscal pentru cei care investesc în domeniu.

