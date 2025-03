Tesla a anunţat rechemarea a aproape toate modelele Cybertruck din Statele Unite pentru remedierea unui panou exterior care s-ar putea desprinde în timpul deplasării, conform unui document transmis joi Administraţiei Naţionale pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA).

Aceasta este a opta rechemare pentru pickupul electric de la începutul anului 2024.

Tesla a declarat că are cunoştinţă de 151 de reclamaţii în cazul unor vehicule aflate în garanţie, însă nu au existat coliziuni sau răniri. În orice caz, în service vor fi verificate peste 46.000 de vehicule, contruite între noiembrie 2023 şi 27 februarie 2025. Potrivit estimărilor analiştilor, acest număr reprezintă majoritatea covârşitoare a modelelor Cybertruck aflate pe şosele.

Rechemarea masivă reprezintă o lovitură puternică pentru Tesla, ale cărei acţiuni au pierdut aproximativ jumătate din valoare de la începutul aceastui an. În plus, producătorul de vehicule electrice se confruntă cu o concurenţă în creştere şi are o gamă îmbătrânită.

La asta contribuie şi valul de reacţii negative faţă de Elon Musk şi departamentul său care pare a fi mai presus de lege. Oricum, cererea de Cybertruckuri a scăzut la finalul anului trecut, în urma mai multor întârzieri şi nici măcar prezentarea unui model pe o alee de la Casa Albă nu i-a adus mai multă popularitate maşinii electrice.

O lovitură pentru imaginea Tesla

Tesla a precizat că problema constă în posibilitatea ca panoul exterior din oţel inoxidabil să se desprindă, ceea ce poate crea un pericol rutier şi creşte riscul de accident. Un astfel de incident ar putea fi semnalat printr-un zgomot în interiorul maşinii sau prin vizualizarea panoului care se desprinde. Deşi compania a raportat 151 de cereri de garanţie legate de această problemă, nu au fost înregistrate accidente sau vătămări.

Această rechemare reprezintă o nouă provocare pentru Tesla, care deja se confruntă cu o scădere de aproximativ 50% a valorii acţiunilor în 2024, pe fondul unei concurenţe sporite, unui portofoliu de modele învechit şi a controverselor privind rolul CEO-ului Elon Musk în politica SUA.

Cererea pentru pickupul electric a scăzut în ultimele luni, iar vânzările acestuia reprezintă doar o fracţiune din cele 1,79 milioane de vehicule livrate de Tesla în 2024.

”Rechemarea întregii producţii pentru o problemă fizică, cum este cea a panourilor caroseriei, aduce în atenţie problemele de calitate pe care Tesla le-a evitat mult timp. Reputaţia unei companii se construieşte greu, dar poate fi deteriorată rapid,” a declarat Sam Fiorani, vicepreşedinte al AutoForecast Solutions.

Tesla domină clasamentul rechemărilor auto în 2024

Tesla a fost lider în clasamentul rechemărilor auto din SUA în 2024, cu 5,1 milioane de vehicule afectate, potrivit firmei de gestionare a rechemărilor BizzyCar. Spre deosebire de alte rechemări, care au fost rezolvate prin actualizări software, problema panourilor Cybertruck necesită o intervenţie fizică asupra vehiculelor.

Pentru această rechemare, Tesla va înlocui panoul afectat cu unul nou, care respectă standardele de durabilitate. Iniţial, panoul era fixat cu un adeziv structural sensibil la condiţiile de mediu, iar noua soluţie va folosi un adeziv diferit, consolidat cu un şurub sudat şi o piuliţă de fixare.

Producţia cu noul panou va începe vineri, iar vehiculele fabricate anterior, dar care nu au fost încă livrate, vor fi modificate înainte de a ajunge la clienţi.

Rechemarea nu este aşteptată să aibă un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale Tesla pentru primul trimestru al anului, deoarece vânzările Cybertruck sunt reduse în comparaţie cu cele ale Model 3 şi Model Y, potrivit analistului Morningstar Seth Goldstein.

