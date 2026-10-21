Elon Musk ar putea reuni Tesla și SpaceX într-o singură companie, printr-o fuziune de proporții care ar crea un gigant evaluat la mii de miliarde de dolari, potrivit News.ro.

Tesla și SpaceX ar putea fuziona. Planul lui Elon Musk pentru un gigant de peste 3.600 de miliarde de dolari - Shutterstock

Tesla şi SpaceX au înfiinţat comitete speciale, care vor evalua consecinţele unei eventuale fuziuni, a anunţat Elon Musk în cea mai recentă conferinţă cu investitorii.

Musk, care este CEO-ul ambelor companii, spune că înfiinţarea comitetelor s-a realizat la cererea acţionarilor, iar în compoziţia acestora se regăsesc directori independenţi.

Cele două comitete nu au ajuns, deocamdată, la o concluzie şi nu există o garanţie că acestea vor aviza o astfel de tranzacţie.

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În cazul Tesla, un acord este complicat şi de faptul că tranzacţia ar trebui aprobată prin vot de majoritatea acţionarilor.

Întrebat ce părere are vis-a-vis de o posibilă fuziune, Musk a spus că este o idee bună, pentru că cele două companii ar colabora pentru a dezvolta modele lingvistice, centre de date, cipuri şi roboţi printre altele.

O fuzionare a celor două companii ar putea duce la crearea unui gigant care va valora peste 3,6 mii de miliarde de dolari.

Având în vedere valoarea individuală a celor două companii, analiştii se aşteaptă ca, în cazul unui aviz favorabil, SpaceX să absoarbă Tesla.