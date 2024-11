Cotidianul The Guardian a anunţat că nu va mai posta conţinut pe platforma de social media a lui Elon Musk, X, de pe conturile sale oficiale.

The Guardian nu va mai posta ştiri pe platforma X al lui Elon Musk - Profimedia

Într-un anunţ către cititori, organizaţia de ştiri a declarat că a considerat că beneficiile de a fi pe platforma denumită anterior Twitter au fost acum depăşite de aspectele negative, citând „conţinutul adesea deranjant” găsit pe aceasta. „Am dorit să informăm cititorii că nu vom mai posta de pe niciun cont editorial oficial al Guardian pe site-ul de socializare X”, se arată în anunţul publicaţiei britanice.

The Guardian are mai mult de 80 de conturi pe X, cu aproximativ 27 de milioane de urmăritori. The Guardian a precizat că pe platformă există conţinut şi despre teorii ale conspiraţiei de extremă dreaptă şi rasism. Acesta a adăugat că acoperirea de către site a alegerilor prezidenţiale din SUA a dus la această decizie.

„Acesta este un lucru pe care îl luăm în considerare de ceva timp, având în vedere conţinutul adesea deranjant promovat sau găsit pe platformă, inclusiv teoriile conspiraţiei de extremă dreapta şi rasismul. Campania electorală prezidenţială din SUA nu a făcut decât să sublinieze ceea ce considerăm de mult timp: că X este o platformă media toxică şi că proprietarul său, Elon Musk, a fost capabil să îşi folosească influenţa pentru a modela discursul politic”.

Articolul continuă după reclamă

Grupurile de campanie împotriva discursului instigator la ură şi UE l-au criticat pe Musk

Grupurile de campanie împotriva discursului instigator la ură şi UE l-au criticat pe Elon Musk, cea mai bogată persoană din lume, în legătură cu standardele de conţinut de pe platformă de când a cumpărat-o pentru 44 de miliarde de dolari în 2022. Autodeclarat „absolutist al libertăţii de exprimare”, directorul executiv al Tesla a restabilit conturile interzise, inclusiv cele ale teoreticianului conspiraţiei Alex Jones, ale influencerului misogin Andrew Tate şi ale activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson.

The Guardian a declarat că utilizatorii X vor putea în continuare să împărtăşească articolele sale prin intermediul platformei şi că postările de pe X vor fi încorporate ocazional ca parte a relatărilor sale live. De asemenea, reporterii vor putea continua să utilizeze platforma în scopul colectării de ştiri, a precizat The Guardian.

Nu vor exista restricţii pentru reporterii care folosesc site-ul

Deşi conturile oficiale ale The Guardian se retrag de pe X, nu vor exista restricţii pentru reporterii care folosesc site-ul, dincolo de orientările existente ale organizaţiei privind social media.

Anul trecut, National Public Radio (NPR), organizaţie media americană non-profit, a încetat să posteze pe X după ce platforma de socializare a etichetat-o drept „media afiliată statului”. PBS, un radiodifuzor public de televiziune din SUA, şi-a suspendat, de asemenea, postările din acelaşi motiv.

Luna aceasta, Festivalul de film de la Berlin a anunţat că renunţă la X, fără a cita un motiv oficial, în timp ce luna trecută, forţa de poliţie din nordul Ţării Galilor a declarat că a încetat să mai folosească X deoarece „nu mai corespunde valorilor noastre”. În august, Spitalul naţional regal de ortopedie a declarat că părăseşte X, citând un „volum crescut de discursuri de ură şi comentarii abuzive” pe platformă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Bitcoin a ajuns la un nou maxim istoric. Aţi investi în monede virtuale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰