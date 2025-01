The Weeknd amână lansarea noului album "Hurry Up Tomorrow" în semn de "respect şi îngrijorare" pentru locuitorii din Los Angeles

The Weeknd a amânat lansarea noului său album, "Hurry Up Tomorrow", din cauza incendiilor de vegetaţie din California şi a anulat o reprezentaţie unică la sala Rose Bowl din oraş, în 25 ianuarie, "din respect şi îngrijorare pentru oamenii din comitatul LA".

"Hurry Up Tomorrow" este cel de-al şaselea album al lui The Weeknd - Getty Images

„Hurry Up Tomorrow” urma să fie lansat în 24 ianuarie. Acesta va apărea acum o săptămână mai târziu, în 31 ianuarie. „Acest oraş a fost întotdeauna o sursă profundă de inspiraţie pentru mine, iar gândurile mele sunt alături de toţi cei afectaţi în această perioadă dificilă”, a spus muzicianul, pe numele real Abel Tesfaye, într-o declaraţie postată pe Instagram.

„Hurry Up Tomorrow” este cel de-al şaselea album al lui The Weeknd, ultima parte a unei trilogii alături de „After Hours” şi „Dawn FM” - şi se presupune că este ultimul album sub numele de scenă Tesfaye.

„Voi continua să fac muzică, poate ca Abel, poate ca The Weeknd. Dar eu încă mai vreau să ucid Weeknd. Şi o voi face. În cele din urmă. Cu siguranţă încerc să scap de acea piele şi să renasc”. Pe album vor apărea, printre alţii, Playboi Carti, Anitta, Max Martin şi Pharrell Williams.

Tesfaye se concentrează acum, „pe sprijinirea recuperării acestor comunităţi şi sprijinirea oamenilor săi incredibili pe măsură ce se reconstruiesc”. Fondul umanitar XO al lui Tesfaye a donat anterior 4,5 milioane de dolari (3,7 milioane de lire sterline) pentru eforturile de combatere a foametei în Gaza.

Şi Beyoncé a amânat un anunţ planificat pentru 14 ianuarie

În timp ce pompierii din Los Angeles se pregătesc ca vânturile periculoase să revină şi să alimenteze şi mai mult incendiile dezastruoase, Beyoncé a amânat, de asemenea, un anunţ planificat pentru 14 ianuarie.

„Continui să mă rog pentru vindecare şi reconstrucţie pentru familiile care suferă de traume şi pierderi”, a spus ea. „Suntem atât de binecuvântaţi să avem primii respondenţi curajoşi care continuă să lucreze neobosit pentru a proteja comunitatea din Los Angeles”.

Cântăreaţa a făcut apel la oameni să se alăture fundaţiei sale BeyGood pentru a sprijini victimele incendiului, după ce aceasta a donat 2,5 milioane de dolari pentru eforturile de ajutorare.

Ceremonia de decernare a premiilor Grammy va continua pe 2 februarie, conform planului

Între timp, ceremonia de decernare a premiilor Grammy, programată să aibă loc la arena Crypto.com din Los Angeles, va continua pe 2 februarie, conform planului, a confirmat directorul general al grupului Recording Academy, Harvey Mason Jr.

„Spectacolul din acest an, cu toate acestea, va avea un alt sens”, a declarat Mason Jr, „strângerea de fonduri suplimentare pentru a sprijini eforturile de ajutorare a incendiilor de vegetaţie şi onorarea curajului şi dedicării primilor respondenţi care îşi riscă viaţa pentru a o proteja pe a noastră”.

Universal Music Group a anunţat că va anula toate evenimentele legate de premiile Grammy ale casei de discuri, inclusiv showcase-urile şi petrecerile artiştilor, şi va redirecţiona resursele către eforturile de sprijinire a celor afectaţi de incendii.

