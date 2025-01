Actorul James Woods a izbucnit în plâns la CNN în timp ce povestea cum a luat foc cartierul vedetelor Pacific Palisades: "Totul a dispărut!"

James Woods, în vârstă de 77 de ani, cunoscut pentru rolurile din "Once Upon a Time in America", "Ghosts of Mississippi", "Any Given Sunday", "Salvador" şi "Casino" și-a pierdut şi el vila din cartierul Palisades, devastat de incendii. Copleşit de emoţii, actorul a izbucnit în plâns când a vorbit la CNN despre dezastrul cauzat de foc.

"Într-o zi înoți în piscină și a doua zi totul a dispărut", a mărturist Woods care a povestit şi cum a încercat să ajute un vecin de 94 de ani care suferă de demență. "Era lăsat singur... Ne aflam efectiv exact în epicentrul incendiului în momentul când s-a declanşat. Era atât de mult haos, a fost ca un infern. Fiecare casă ardea în jurul nostru", a povestit el.

Şi reşedinţa actorilor Leighton Meester şi Adam Brody se numără printre cele peste 1.000 de clădiri distruse de incendiile de vegetaţie care s-au dezlănţuit în Los Angeles şi care includ un focar declanşat miercuri în cartierul Hollywood Hills. Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver şi alte celebrităţi s-au numărat printre cele 100.000 de persoane forţate să îşi evacueze locuinţele pentru a se salva de incendiile scăpate de sub control în unele dintre cele mai elegante zone din Los Angeles.

Cel mai extins focar a mistuit aproape 4.856 de hectare în Pacific Palisades, un cartier pitoresc situat între oraşele de pe litoral Santa Monica şi Malibu şi unde locuiesc multe vedete de film, de televiziune şi din industria muzicală. Adam Brody, cunoscut pentru rolurile din serialele TV "The O.C." şi "Nobody Wants This", precum şi Leighton Meester, care a jucat în serialul "Gossip Girl", şi-au achiziţionat locuinţa din Pacific Palisades în 2019 contra sumei de 6,5 milioane de dolari, potrivit informaţiilor apărute pe site-uri de imobiliare şi din domeniul divertismentului.

Maria Shriver, jurnalistă şi fostă primă doamnă a statului California în perioada în care era căsătorită cu Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al acestui stat american, a spus că distrugerile care au afectat elegantul cartier Pacific Palisades sunt devastatoare. "Totul e distrus. Cartierul nostru, restaurantele noastre", a scris ea miercuri pe platforma X. "Pompierii depun toate eforturile posibile, dar incendiul este masiv şi scăpat de sub control", a adăugat Maria Shriver.

Incendiu în Hollywood Hills

Miercuri seară, un incendiu a izbucnit în cartierul Hollywood Hills şi şi-a dublat rapid extinderea, determinând evacuări în această zonă considerată epicentrul industriei de divertisment. Deşi relativ mic în comparaţie cu alte focare, Sunset Fire ardea la mică distanţă de Hollywood Boulevard, unde se află celebra alee Walk of Fame. Dacă ar traversa Autostrada 101, acest focar ar pune în pericol celebrul panou pe care scrie "Hollywood", precum şi Observatorul Griffith, situat puţin mai sus în zona de dealuri din jurul metropolei americane.

În acea zonă se află şi Dolby Theater, care găzduieşte ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Anunţul nominalizărilor la Oscar, care urma să aibă loc săptămâna viitoare, a fost deja amânat cu două zile din cauza incendiilor, au anunţat organizatorii. Gala Critics Choice Awards, care ar fi trebuit să aibă loc în acest weekend, a fost de asemenea amânată cu două săptămâni, potrivit organizatorilor.

Cartierul celebrităţilor Pacific Palisades, unde preţul mediu al unei locuinţe este de 4,5 milioane de dolari, găzduieşte şi Getty Villa, unul dintre cele mai populare muzee din Los Angeles. Actriţa premiată cu Oscar Jamie Lee Curtis a declarat că este în siguranţă, dar "cartierul meu şi, posibil, casa mea sunt în flăcări".

"Este o situaţie groaznică. Rugaţi-vă dacă credeţi în asta şi chiar dacă nu credeţi, rugaţi-vă pentru cei care cred", a scris Jamie Lee Curtis pe Instagram. Mandy Moore, cunoscută din serialul TV "This is Us", a spus că ea şi familia ei s-au evacuat din cauza proximităţii incendiului. "Sunt devastată de distrugeri şi de pierderi. Nu ştiu dacă locuinţa noastră a scăpat", a scris ea pe Instagram.

Reşedinţa deţinută de vedeta Paris Hilton pe malul oceanului, în Malibu, cumpărată pentru suma de 8,4 milioane de dolari, se numără printre locuinţele care au fost distruse de flăcări. Vedeta americană a declarat că este "îndurerată mai presus de cuvinte". "Să stau alături de familia mea şi să privesc la ştiri cum casa noastră din Malibu este arsă din temelii, în direct, la televizor, este un lucru pe care nimeni nu ar trebui să-l trăiască vreodată", a scris Paris Hilton pe reţeaua de socializare X.

Alte incendii continuau să ardă joi pe teritoriul oraşului. Autorizaţiile pentru filmări au fost revocate în Pasadena şi alte zone din estul metropolei Los Angeles la cererea pompierilor, potrivit FilmLA, o companie care se ocupă cu acordarea autorizaţiilor pentru producţia cinematografică. Producţia unor programe de televiziune printre care "Jimmy Kimmel Live" şi "Grey's Anatomy" a fost suspendată miercuri, iar mai multe premiere cinematografice au fost anulate.

Potrivit actorului Mark Hamill, interpretul personajului Luke Skywalker din seria de filme "Star Wars", incendiul este "cel mai groaznic" de după anul 1993. Actorul a scris pe Instagram că şi-a evacuat marţi seară locuinţa din Malibu alături de soţia sa şi de câinele lor. "Erau mici incendii pe ambele părţi ale drumului pe măsură ce ne apropiam" de autostrada Pacific Coast, a spus el.

