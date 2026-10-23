Trei români au fost condamnați la pedepse care însumează peste 13 ani de închisoare, după ce au pus la punct o metodă prin care au reușit să fure peste 40.000 de lire sterline din conturile unor pensionari britanici. În total, 18 persoane au căzut victime grupării, care acționa chiar în interiorul sucursalelor bancare, potrivit Daily Mail .

Trei români, condamnați la închisoare în UK după ce au lăsat 18 pensionari fără bani. Cum acționau în bănci - Captură foto YouTube/ Cheshire Police

Cei trei bărbați, Ionuț Matei, în vârstă de 40 de ani, Vasile Ciubotaru, de 45 de ani, și Ramonel Mandache, de 51 de ani, au fost condamnați de Liverpool Crown Court pentru implicarea într-o rețea de criminalitate organizată care avea drept țintă persoanele vârstnice.

Potrivit publicației britanice Daily Mail, gruparea a reușit să sustragă peste 40.000 de lire sterline din conturile a 18 pensionari, folosind o metodă de înșelăciune aplicată în sucursalele bancare.

Cum acționau cei trei români

Suspecții vizau în special sucursalele băncilor Halifax și Lloyds, unde existau cel puțin două bancomate amplasate în interiorul clădirii.

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Aceștia acționau împreună, fiecare având un rol bine stabilit. Unul dintre bărbați se așeza la coadă în spatele persoanei vizate, în timp ce al doilea folosea bancomatul alăturat pentru a-i distrage atenția și a observa codul PIN introdus. Cel de-al treilea supraveghea împrejurimile sau încerca să împiedice angajații băncii să observe ce se întâmplă.

După ce obțineau codul PIN, infractorii apelau la un truc pentru a sustrage cardul bancar. Unul dintre ei atingea ușor victima pe umăr și îi indica o bancnotă lăsată intenționat pe podea, spunându-i că ar fi pierdut-o.

În momentul în care pensionarul se întorcea pentru a ridica banii, unul dintre membrii grupării îi lua cardul din bancomat și îl înlocuia rapid cu unul asemănător.

Astfel, victima nu își dădea seama imediat că a rămas fără cardul bancar original.

Peste 40.000 de lire sterline, furate din conturile victimelor

Odată ce intrau în posesia cardului și cunoșteau codul PIN, cei trei români se deplasau la alte bancomate, de unde retrăgeau sume importante de bani. De asemenea, foloseau cardurile furate pentru a face cumpărături în magazine.

În urma acestor activități, 18 pensionari din Marea Britanie au fost păgubiți cu peste 40.000 de lire sterline.

Cei trei bărbați au ajuns în fața instanței Liverpool Crown Court, unde au primit pedepse cu închisoarea care, cumulate, depășesc 13 ani, potrivit Daily Mail.