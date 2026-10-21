Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, ia în calcul amenajarea unei piscine în spațiul ocupat în prezent de sala de presă a reședinței prezidențiale. Într-o întâlnire desfășurată în privat, acesta ar fi prezentat inițiativa drept "ultima sa moștenire", conform dezvăluirilor publicate marți de The New York Times, relatează Agerpres.

Trump ar putea transforma sala de presă de la Casa Albă în piscină. Motivul invocat de liderul SUA - Shutterstock

Potrivit a trei surse anonime citate de ziar, preşedintele Trump ar fi adus această idee în discuţie de mai multe ori cu fosta sa secretară de presă Karoline Leavitt, care a demisionat pe 27 august, deşi propunerea nu s-a concretizat.

Sala de presă James S. Brady este locul de muncă zilnic al jurnaliştilor care acoperă Casa Albă de peste 50 de ani, astfel că înlocuirea acestui spaţiu fără a oferi o alternativă ar însemna, practic, expulzarea presei din complexul prezidenţial, potrivit EFE.

Istoria piscinei de la Casa Albă

Propunerea ar readuce utilizarea originară a acestui spaţiu, unde, în 1933, preşedintele Franklin D. Roosevelt (1933-1945) a ordonat construirea unei piscine interioare ca parte a terapiei pentru picioarele sale, afectate de poliomielită. Richard Nixon (1969-1974) a acoperit ulterior piscina pentru a transforma locul într-o sală de presă, inaugurată în 1970.

Articolul continuă după reclamă

Încă din primul mandat de preşedinte al lui Donald Trump (2017-2021) s-a discutat posibilitatea de a muta presa din Aripa de Vest a Casei Albe în clădirea de birouri executive Eisenhower din apropiere. Timp de zeci de ani, prezenţa reporterilor în complexul prezidenţial, la câţiva paşi de Biroul Oval, a fost considerată un simbol al libertăţii presei, consacrată în Constituţia americană.

Donald Trump, în conflict cu presa americană

Donald Trump, foarte critic faţă de presa tradiţională, duce o bătălie juridică pentru a încerca să împiedice accesul la Casa Albă al jurnaliştilor de la CNN, MS NOW şi Politico, pe care îi acuză că răspândesc "ştiri false" despre el, deşi un judecător a oprit pentru moment măsura preşedintelui.

Deşi liderul american obişnuieşte să apară zilnic în faţa presei, are conflicte frecvente cu jurnaliştii, aşa cum s-a întâmplat şi marţi, când a cerut unui dintre ei să tacă şi l-a numit "bolnav". Donald Trump, fost magnat imobiliar, a demarat de asemenea mai multe lucrări la reşedinţa prezidenţială în încercarea de a-şi lăsa amprenta, printre care construirea unei săli de bal de mari dimensiuni care a necesitat demolarea Aripii Estice.