Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat marți că Marine Le Pen reprezintă „vocea conservatoare” a Franței, în contextul violențelor care au cuprins țara. Liderul american nu a mers însă până la a-și declara oficial sprijinul pentru politiciana de extremă dreapta în perspectiva scrutinului prezidențial din 2027, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Trump o numește pe Marine Le Pen "vocea conservatoare" a Franței. Ce spune despre susținerea ei la președinție - Profimedia

Preşedintele american s-a folosit de mai multe ori în ultimele zile de jafurile şi revoltele care au zguduit Franţa pentru a-şi amplifica retorica anti-imigraţie înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, care se anunţă dificile pentru Partidul Republican din cauza inflaţiei ridicate.

Donald Trump, despre Marine Le Pen: "Cred că a fost tratată prost"

"Nu o cunosc, nu am întâlnit-o, dar cred că a fost tratată prost. Acest lucru mă face să mă gândesc la o instrumentalizare", a răspuns el în Biroul Oval când un jurnalist de la AFP l-a întrebat dacă îi oferă sprijinul său Marinei Le Pen.

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Condamnată în martie 2025 la o pedeapsă de ineligibilitate de cinci ani pentru deturnare de fonduri publice, Marine Le Pen şi-a văzut de atunci pedeapsa redusă la 15 luni (deja ispăşite), ceea ce îi permite să candideze la alegerile prezidenţiale din 2027, pentru care este ultra-favorită în sondaje.

"Mi se pare, ştiţi, că era în frunte. Dar după asta (violenţele), ea este clar... ea este vocea conservatoare", a adăugat preşedintele american.

Miliardarul, care de la revenirea sa la putere a lansat operaţiuni masive de expulzare, nu a încetat să pună violenţele din Franţa pe seama imigraţiei.

La un miting desfăşurat luni în Kansas, el a început cu o lungă expunere dedicată Franţei care, în opinia sa, este "luată cu asalt, jefuită şi incendiată de migranţi, jihadişti şi comunişti".

"Migranţii au cucerit Franţa. Trebuie să ÎNCHIDĂ FRONTIERELE, ŞI REPEDE", scrisese el anterior, tot luni, pe reţeaua sa Truth Social.