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Trump spune că SUA ar putea ajunge în haos, precum Franța, dacă democrații câștigă: "Asta vor să facă"

Trump spune că o victorie a democraților ar putea aduce în America haosul din Franța: "Asta vor să facă" - Profimedia
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Editor L.B. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 20.10.2026, 09:33 | Modificat la 20.10.2026, 09:38

Donald Trump a lansat luni noi atacuri la adresa democraților, făcând referire la violențele izbucnite în Franța, pe care le-a folosit pentru a-și susține mesajul electoral înaintea scrutinului pentru Congresul SUA, programat pe 3 noiembrie, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

"Când vedeţi turle care ard şi incendii care fac ravagii în Franţa, nu uitaţi că asta vor să facă Americii" democraţii, a spus el la un miting electoral din Kansas, folosind din nou un joc de cuvinte în care "democrat" este pronunţat uşor diferit, pentru a sugera prostia adversarilor săi politici. "Nu vom lăsa să se întâmple asta ţării noastre", a promis el în statul Kansas.

În Franţa au avut loc în ultimele zile cele mai violente proteste din ultimii ani împotriva costului vieţii şi a subfinanţării serviciilor publice.

Trump a recurs din nou în Kansas la acuzaţii împotriva imigranţilor şi a musulmanilor pentru a-l susţine pe senatorul republican Roger Marshall. Acesta şi-ar putea pierde la urne mandatul într-un stat care nu a mai trimis un democrat în Senatul SUA de aproape 100 de ani, dar a ales-o pe democrata Laura Kelly pentru două mandate consecutive de guvernator.

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Preşedintele a afirmat că pastorul metodist Adam Hamilton, contracandidatul democrat lui Marshall, "vrea să vă căiţi că v-aţi născut albi".

Ultimul sondaj de opinie Reuters/Ipsos arată că 31% din americani aprobă activitatea preşedintelui - cel mai scăzut procentaj de până acum în favoarea lui Trump. Acesta nu a reuşit să reducă preţul carburanţilor, care în Kansas a crescut cu 45% faţă de anul trecut în contextul războiului cu Iranul. 

L.B.
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