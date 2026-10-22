Autorităţile ucrainene au ordonat joi evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din Sloviansk şi Kramatorsk, ultimele două mari bastioane aflate încă sub control ucrainean în Donbas, relatează AFP, citată de Agerpres.

Ucraina ordonă evacuarea familiilor din Sloviansk şi Kramatorsk, ultimele 2 oraşe din Donbas necucerite de ruşi - Profimedia

Aceste două oraşe cheie sunt ultimele bastioane ale armatei ucrainene din regiunea Doneţk, din estul ţării, pe care Kremlinul şi-a propus să o cucerească în totalitate. Trupele ruse avansează lent de luni de zile. "Extindem zona de evacuare obligatorie pentru familiile cu copii, aceasta acoperă acum toate localităţile din centrele urbane Kramatorsk şi Sloviansk", a anunţat guvernatorul regional, Vadim Filaşkin, pe Telegram, fără a specifica câte persoane sunt afectate.

Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din ultimele sale două mari bastioane în estul ţării

Potrivit acestuia, "situaţia de securitate continuă să se deterioreze", armata rusă atacând zilnic cele două oraşe. "A rămâne acolo cu copiii reprezintă un risc nejustificat", a declarat el. În trecut, autorităţile locale au ordonat evacuări obligatorii în mai multe părţi ale centrelor urbane Sloviansk şi Kramatorsk, care cuprind aceste oraşe şi satele înconjurătoare. La mijlocul lunii octombrie, un oficial ucrainean local a declarat că aproape 350 de copii locuiau încă în zonele din Kramatorsk şi Sloviansk unde fuseseră ordonate evacuări obligatorii.

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Oficialul a precizat, de asemenea, că peste 70.000 de persoane, între care aproximativ 3.000 de copii, încă locuiesc în zonele controlate de Kiev din regiunea Doneţk. Forţele ruse se află la o distanţă între 5 şi 15 kilometri de Kramatorsk şi Sloviansk, potrivit diverselor surse, însă atacurile lor au deja un impact semnificativ asupra vieţii de acolo. Marţi, un bombardament rusesc a ucis patru persoane în Kramatorsk. Înainte cu două săptămâni, 30 de persoane au fost ucise într-o lovitură aeriană în timp ce călătoreau cu două autobuze în acelaşi oraş.