Un bărbat, reţinut după asasinarea lui Brian Thompson. Pontul primit de poliţiştii americani

Anchetatorii au primit un pont despre acest bărbat după ce el a fost văzut la un McDonald's din Altoona de cineva care a crezut că seamănă cu presupusul criminal, a relatat CNN, citând oficiali sub acoperirea anonimatului.

Un suspect, reţinut de poliţişti

Bărbatul interogat avea un "manifest” scris de mână în care critica companiile din domeniul sănătăţii pentru că prioritizau profiturile în detrimentul îngrijirii, a scris The New York Times, citând un oficial din cadrul forţelor de ordine.

Unul dintre cardurile false găsite asupra bărbatului se potrivea, de asemenea, cu actul de identitate folosit de suspect pentru a se înregistra la o pensiune din Manhattan înainte de asasinat, a potrivit The New York Times. Bărbatul a fost arestat pe baza unor acuzaţii locale, posibil în legătură cu prezentarea unui act de identitate fals poliţiei, iar detectivii din New York se îndreaptă spre Altoona, potrivit NYT.

Brian Thompson, asasinat pe stradă

Brian Thompson, în vârstă de 50 de ani, a fost împuşcat în faţa unui hotel din Manhattan miercuri dimineaţa devreme de un bărbat mascat care a părut să-l aştepte înainte de a-l împuşca pe director din spate. Poliţia nu a identificat public un motiv, dar a declarat că Thompson pare să fi fost vizat în mod deliberat.

Cuvintele "deny”, "defend” şi "depose” (neagă, apără, doboară) au fost gravate pe cartuşele găsite la faţa locului, a scris presa. Cuvintele evocă titlul unei cărţi critice la adresa industriei asigurărilor, publicată în 2010 şi intitulată "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It” (Amânare, negare, apărare: de ce companiile de asigurări nu plătesc despăgubirile şi ce puteţi face în această privinţă).

Suspectul, care nu a fost identificat de poliţie, a fugit de la locul faptei şi apoi a intrat cu bicicleta în Central Park. O înregistrare video de pe camerele de supraveghere l-a surprins ieşind din parc şi luând un taxi spre o staţie de autobuz din nordul Manhattanului. Aici, poliţia crede că suspectul a luat un autobuz pentru a fugi din oraş.

Thompson, un tată a doi copii, lucra de 20 de ani în cadrul companiei de asigurări UnitedHealth Group şi din 2021 era director al noii unităţi UnitedHealthcare. El se afla în New York pentru a participa la conferinţa anuală a investitorilor companiei.

