Un britanic a învins cancerul de 8 ori: "Cel mai enervant e că declanşez toate alarmele când intru în supermarket"

Geoffrey Jones este acum un pensionar liniştit în vârstă de 80 de ani, dar întreaga sa viaţă a fost o continuă luptă. Potrivit presei britanice, Jones este din Bournemouth şi a fost diagnosticat prima dată cu cancer în 1971, la vârsta de 26 de ani. Atunci, medicii au descoperit că are cancer testicular. De atunci, bărbatul a avut cancer de prostată, limfon, o tumoră pe coloană şi patru "episode" de cancer de piele.

Geoffrey Jones strânge bani pentru medicii care l-au tratat toată viaţa

"În continuare, cancerul s-a răspândit în alte părți ale corpului, dar nu am făcut chimioterapie. În acele vremuri se intervenea cu bisturiul. Abia mai târziu, am fost supus radioterapiei. Atunci a fost o tumoare pe partea inferioară a coloanei vertebrale. Cel mai grav cancer pe care l-am avut a fost la prostată, în 2013. Și apoi am avut cancer de piele de patru ori, două pe cap, unul pe spate și altul pe burtă. Cel mai recent melanom mi-a apărut pe fruntea, acum 18 luni", a declarat Geoffrey Jones.

După atâtea bătălii duse cu o maladie necruţătoare, Jones pare că s-a împăcat cu soarta şi are puterea de a face şi haz de necaz. Britanicul spune că acum singurul lucru care îl indispune că e că, de la atât de multă chimioterapie, corpul său activează alarmele din toate magazinele în care intră. "Cel mai enervant lucru pentru mine este când merg la supermarket și declanșez alarma când intru și ies, din cauza cantității de radiații pe care am primit-o. S-au obișnuit cu mine acum, așa că opresc alarmele când vin!", a mai spus Jones.

Geoffrey Jones a fost tratat în tot acest timp de medicii de la spitalul din Dorset. Jones şi-a aratăt recunoştinţa pentru cadrele medicale care i-au fost alături o viaţă întreagă practic şi, prin intermediul unei acţiuni caritabile, a strâns 24.000 de euro pe care i-a donat unităţii medicale. Chiar dacă a ajuns la 80 de ani, iar starea sa de sănătate este precară, Geoffrey va participa şi în acest an la cursa caritabilă care se desfăşoară pe plajele din Bournemouth pentru a strânge din nou fonduri pentru medicii care i-au salvat viaţa.

