Un camion a intrat pe teren în timpul unui meci de fotbal. Un copil de 6 ani şi un bărbat au murit

O femeie în vârstă de 34 de ani a intrat cu un camion în timpul unui meci de fotbal, ucigând un copil de șase ani și un bărbat în vârstă de 35 de ani și rănind mai multe persoane. În urma incidentului, șoferița a fost arestată.

Ceea ce a început ca un meci de fotbal într-o sâmbătă însorită în orașul Wichita din statul american Kansas s-a terminat tragic după ce un camion a intrat pe teren.

Șoferița, o femeie în vârstă de 34 de ani, al cărei copil juca fotbal pe un alt teren, a ucis un copil de șase ani și un bărbat, lovind în același timp mai multe persoane, notează CNN.

În urma incidentului, femeia a fost arestată, iar aceasta „cooperează” cu autoritățile, a spus Aaron Moses de la Departamentul de Poliție din Wichita.

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De asemenea, doi „minori” se aflau cu mama în camion, a spus el. Unsprezece persoane au fost rănite, inclusiv cinci copii. Aceștia au prezentat răni variind de la vânătăi la răni extrem de grave, deși niciuna nu părea să le pună viața în pericol, a declarat poliția.

Nu este încă clar cum a pătruns vehiculul în poartă sau cu ce viteză se deplasa, a spus Moses.