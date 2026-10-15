Un cuplu din Spania oferă cazare gratuită persoanelor dispuse să îl ajute cu lucrări de grădinărit, îngrijirea animalelor și întreținerea proprietății. Sindy și Marco locuiesc în Valdovino, o localitate din provincia A Coruna, în nord-vestul Spaniei, la câteva minute de unele dintre cele mai frumoase plaje din zonă, scrie publicaţia spaniolă El Espanol .

Un cuplu din Spania oferă cazare într-o casă lângă ocean. Condiţia pentru cei care vor să profite de ofertă - Sursa: www.workaway.info

Oferta a fost publicată pe platforma Workaway și se adresează celor care vor să petreacă o perioadă în nordul Spaniei, într-un cadru liniștit, și sunt dispuși să contribuie la activitățile gospodărești în schimbul cazării.

Cei interesaţi ar trebui să ajute cuplul 4 - 5 ore pe zi cu grădinăritul şi îngrijirea animalelor

Sindy și Marco au decis, în urmă cu patru ani, să își schimbe radical viața. Cei doi au renunțat la locurile de muncă pe care le aveau în Elveția și s-au mutat în Valdovino, atrași de apropierea de ocean și de frumusețea peisajelor.

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Acum, cuplul caută voluntari care să îi ajute la întreținerea proprietății. Activitățile includ lucrări de grădinărit, îngrijirea animalelor și diverse reparații sau alte sarcini de întreținere.

"Vom lucra împreună 4-5 ore pe zi, cinci zile pe săptămână", au precizat cei doi în anunțul publicat pe Workaway.

O mare parte dintre activități sunt legate de grădină. Sindy și Marco au nevoie de ajutor pentru tăierea pomilor fructiferi, îndepărtarea unor arbori și plantarea altora.

Voluntarii vor trebui să se ocupe și de găinile din gospodărie, precum și de o pereche de rațe. Sarcinile pot varia în funcție de vreme, dar și de aptitudinile și interesele persoanelor care vin să îi ajute.

Gazdele pun la dispoziție o locuință potrivită pentru două persoane cu dormitor, baie privată și bucătărie complet utilată

În schimbul ajutorului primit, gazdele pun la dispoziție o locuință independentă, potrivită pentru două persoane, fie că este vorba despre un cuplu, fie despre doi prieteni.

Casa are un dormitor, baie privată și bucătărie complet utilată. Proprietatea dispune și de spații exterioare în care voluntarii se pot relaxa în timpul liber.

Unul dintre principalele avantaje ale ofertei este apropierea de plajele din Valdoviño, o zonă cunoscută pentru condițiile favorabile practicării surfingului.

Plajele A Frouxeira, Pantín și Baleo atrag iubitori ai acestui sport pe tot parcursul anului, iar în regiune sunt organizate și competiții internaționale.

Cei care au mașină se pot deplasa mai ușor pentru a explora împrejurimile. Există însă și autobuze care circulă în apropierea locuinței, iar gazdele spun că, ocazional, pot organiza vizite sau excursii împreună cu voluntarii.

O ocazie de a învăța limbi străine și de a descoperi cultura locală

Pe lângă experiența de a locui aproape de ocean, voluntarii pot avea ocazia să exerseze mai multe limbi străine.

Sindy și Marco vorbesc spaniolă și italiană, iar Marco cunoaște și germana. Amândoi vorbesc și puțină franceză. Engleza lor este la un nivel de bază, însă cei doi sunt deschiși să o exerseze împreună cu persoanele care vin să îi ajute.

Sindy s-a născut în Galicia, însă familia sa a emigrat în Elveția când ea era mică. A crescut și și-a urmat studiile într-un mediu în care se vorbea italiana, iar acum își dorește să redescopere cultura și limba galiciană.

Profilul celor doi de pe Workaway are 17 recenzii din partea foștilor voluntari, toate cu punctaj maxim, potrivit informațiilor prezentate în articolul publicat de presa spaniolă.

O fostă voluntară, Magdalena, i-a descris pe Sindy și Marco drept persoane primitoare și inspiratoare. Ea a apreciat atât condițiile de cazare, cât și atmosfera creată de gazde.

Alți voluntari au povestit că au contribuit la amenajarea grădinii, inclusiv prin construirea unor alei și scări, și că gazdele au avut grijă ca experiența să fie plăcută, nu doar una de muncă.