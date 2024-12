Madonna a dat şi de această dată startul noii tendinţe. La cei 66 de ani ai săi, regina muzicii pop a uimit o lume întreagă când a apărut la Săptămâna Modei de la Milano cu un chip vizibil întinerit, luminos şi lipsit de riduri. O schimbare evidentă faţă de versiunea ei de anul trecut, când era de nercunoscut din cauza pomeţilor măriţi şi a liniei sprâncenelor, exagerat de ridicată.

Chirurgul care întinereşte vedetele

Cu trei ani mai în vârstă decât Madonna, Donatella Versace se numără şi ea printre divele de nerecunoscut anul acesta după intervenţii estetice. Admiratorii au numit noua ei înfățișare "cel mai mare upgrade din istorie". Asemenea Madonnei, chipul creatoarei de modă este vizibil întinerit, neted, cu linia maxilarului bine definită. În lupta cu timpul au intat, însă, şi vedete încă departe de a doua tinereţe. La 38 de ani, actriţa Lindsay Lohan a afişat în octombrie o nouă înfăţişare.

Vezi și

Schimbarea a fost atât de dramatică, încât fanii care au mers să o admire în filmul „Micul nostru secret“, nu au mai recunoscut-o: din fata cu păr roşu şi pistrui simpatici care juca în Fete Rele nu a mai rămas nici urmă.

Specialiştii spun că Lindsay şi-a remodelat faţa cu o procedură cu laser, a mai suferit o intervenţie la pleoape, la nas şi a trecut printr-un implant de bărbie ca să îşi alungească faţa. Un medic a aproximat nota de plată la 300.000 de dolari. Responsabilul pentru aceste transformări ale superstarurilor ar fi un nou şi misterios chirurg estetician, care ar avea clinica la New York şi nu îşi doreşte deloc publicitate. De departe, însă, vedeta incontestabilă a transformărilor de la Hollywood a fost un medicament folosit în tratamentul pacienţilor cu diabet, cu ajutorul căruia numeroase vedete au căpătat o talie de invidiat. Cea mai evidentă schimbare a fost remarcată la actorul Jesse Plemons, starul din Killers of the Flower Moon.

Christina Aguilera şi-a impresionat şi ea admiratorii când a urcat pe scenă în Mexic mai slabă ca niciodată. Cu multe kilograme în minus şi-au făcut apariţia Katy Perry, Serena Williams şi cel mai bogat om din lume, Elon Musk, printre puţinele vedete care a şi recunoscut că a folosit un medicament celebru pentru a slăbi. O metodă pe care medicii nu o recomandă decât sub supravegherea unui specialist, pentru că poate provoca reacţii adverse extrem de grave.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în vacanţă cu agenţiile de turism sau vi le rezervaţi singuri? Îmi rezerv singur vacanţa Apelez la o agenţie de turism

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰