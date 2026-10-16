Un om fără adăpost din Turcia l-a insultat pe Erdogan ca să poată dormi în închisoare. "Nu aveam unde să merg"

Pentru a primi adăpost şi hrană în închisoare, o persoană fără adăpost din sudul Turciei l-a insultat pe preşedintele Recep Tayyip Erdogan, relatează AFP, citat de Agerpres.

''Nu am niciun loc unde să merg. Dormeam în gropi de gunoi. De aceea am ajuns aici'', a declarat bărbatul în vârstă de 66 de ani în timpul declarației sale, potrivit site-ului ziarului Sozcu, apropiat de opoziție.

Bărbatul a fost reținut în Alanya, în provincia Antalya din sudul Turciei, ''pentru insultă adusă președintelui Republicii''. Anterior, el fusese reținut de trei ori, dar a fost eliberat de fiecare dată. A patra încercare s-a dovedit a fi cea reușită.

Numărul de astfel de dosare judiciare a tot crescut

Numărul dosarelor judiciare pentru ''insultă la adresa președintelui'' a crescut considerabil de la trecerea la sistemul prezidențial în Turcia, în 2018.

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Potrivit statisticilor Ministerului Justiției, numărul total de anchete deschise pentru ''infracțiuni împotriva simbolurilor suveranității statului și demnității organelor sale'', inclusiv insulta adusă șefului statului, a ajuns la 83.000 de cazuri între 2016 și sfârșitul anului 2025.

Ziarul Sozcu subliniază că numărul anchetelor pentru ''insultă la adresa președintelui'' a explodat sub președinția lui Recep Tayyip Erdogan, comparativ cu predecesorii săi. Jurnaliști, activiști, politicieni sau simpli internauți sunt în mod regulat vizați de această acuzație, pedepsită cu închisoare de la unu la patru ani.