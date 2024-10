Fraţii Menendez, condamnaţi la închisoare pe viaţă după ce şi-au ucis părinţii Profimedia

„Sunt obișnuit cu asta,” a încheiat Murphy. „Scriu despre lucruri provocatoare și controversate și motto-ul meu este ‘Nu te plânge niciodată și nu explica niciodată.’”

I-au întâlnit actorii din Monsters pe frații Menendez?

Actorul Cooper Koch a spus că i-a întâlnit pe Lyle și Erik Menendez în închisoare. De asemenea, a spus că a reușit să vorbească cu Erik Menendez la telefon în seara dinaintea premierii show-ului și a spus că au avut o „conversație foarte frumoasă.”

„Am avut practic ocazia să-i spun că îl cred și am făcut tot ce am putut ca actor pentru a-l portretiza cât mai corect și autentic posibil”, a spus Koch.

Koch a spus că a citit declarația lui Erik Menendez și înțelege prin ce trece.

„Înțeleg cum se simte și înțeleg cât de greu este ca viața ta, și nu doar viața ta, ci și partea cea mai rea din viața ta, să fie televizată într-o versiune dramatizată de Hollywood”, a spus Koch. „Așadar, înțeleg cât de greu trebuie să fie. Și, știi, sunt alături de el și înțeleg că trebuie să fie foarte greu.”

Nicholas Chavez, cel care l-a jucat pe Lyle Menendez, nu i-a întâlnit pe frați și nu are intenția să o facă, a spus el pentru TODAY.

„Îți asumi aceste roluri ca actor și cred că o mare parte din acest job, cel puțin pentru mine, este să le lași să plece cu grație și apoi să treci la următorul lucru”, a spus el.

