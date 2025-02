Samy Arbid şi soţia lui s-au mutat în casa din Altadena cu doar câteva zile înainte ca incendiile să distrugă oraşul Los Angeles. În prima noapte în noua locuinţă au început să audă zgomote puternice de sub casa lor. Au crezut că este un biet raton. Ce au descoperi însă i-a şocat.

Ademenit cu pui la rotisor

"Am o cameră video care are o lumină pe ea și am pus-o în spațiul de sub casă. Acolo stătea un urs uriaș. Nu mi-a venit să cred", a declarat Samy Arbid.

Bărbatul n-a apucat să scoată uriaşul chiriaş. Flăcările i-au forţat pe soţi să fugă din casă. Când vâlvătaia s-a liniştit şi zona a fost sigură, s-a întors să vadă ce a rămas în urmă. Surpriza a fost dublă. Locuinţa nu era atinsă de incendiu, iar ursul, botezat de vecini Barry, reuşise să scape cu viaţă.

"Este inofensiv, caută doar nişte gunoi bun, aşa cum căutăm fiecare dintre noi. Nu ştiu dacă a fost rănit, nu ştiu dacă labele lui au fost afectate, dar se pare că s-a simţit în siguranţă acolo", a declarat o vecină.

Opt angajați de la protecţia animalelor s-au chinuit aproape o zi să-l scoată pe Barry din ascunzătoare. Ca să-l ademenească să iasă singur, l-au păcălit pe simpaticul uriaş.

"În mod normal, un urs adult are în jur de 150 de kilograme. Acesta avea aproximativ 250 de kilograme, deci era un urs uriaş", a declarat Steve Gonzales, Protecţia Animalelor.

"Au cumprat nişte pui la rotisor, sardine, sos de roşii, mere şi unt de arahide. Au dat un adevărat festin pentru el", a mai spus Samy Arbid.

Barry a ieşit de bunăvoie.

"În mod ironic, era destul de calm pentru un animal sălbatic. Dar am vrut să ne folosim liniştiţi curtea din faţă", a mai spus stăpânul.

Mii de animale au fost ucise în incendiile din Los Angeles. Autorităţile îi îndeamnă pe proprietari să se întorcă la ruinele caselor şi să lase mâncare şi apă. E o speranţă pentru cei care speră să-şi recupere animalele dispărute.

