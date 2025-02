Gata cu vremea bună! Am avut cea mai geroasă dimineaţă de iarna aceasta, cu minime record în mai multe zone din ţară. La Bucureşti, termometrele au coborât până la minus 12 grade Celsius. Meteorologii anunţă că toată luna va fi grea. Frigul tăios se menţine până în weekend, când se anunţă ninsori şi vânt puternic.

La polul frigului termometrele au indicat -17 grade Celsius. Gerul care tăia respiraţia a ţinut oamenii în casă la Miercurea Ciuc. Deşi obişnuiţi cu gerul, puţini localnici s-au încumetat să iasă din casă azi-dimineaţă.

Până acum, a fost cea mai geroasă dimineaţă de iarna aceasta. Cel mai frig a fost la Curtea de Argeş, -13 grade Celsius, iar locuitorii din Bucureşti şi Ploieşti au tremurat la aproape aceeaşi temperatură.

Fenomemul meteorologic rar care a avut loc Gorj

Frig aspru şi la Târgu Jiu, unde localnicii au ieşit cu cel puţin 10 minute mai devreme din case pentru a-şi dezgheţa maşinile. Perioada geroasă dă peste cap şi planurile fermierilor. Mulţi nu mai găsesc soluţii pentru a-şi salva culturile.

"Am pus OSB, am pus un rând de folie, ăsta e al doilea rând de folie, plus solarul. Solariile fără căldură, îngheaţă folia şi pe dinăuntru şi pe din afară", spune o femeie.

În Gorj a avut loc şi un fenomen meteorologic rar, numit inversiune termică. Stratul de aer cald a rămas deasupra celui rece, astfel încât la munte a fost mai cald. În timp ce în zonele joase sunt temperaturi negative, în staţiunea Rânca, la 1600 de metri altitudine străluceşte soarele, iar termometrele arată două grade. Noaptea trecută au fost -16 grade.

Vremea rămâne rece până la sfârşitul săptămânii în toată ţara, cu ger noaptea şi dimineaţa. Sâmbătă şi duminică sunt anunţate ninsori la munte, dar zăpada s-ar putea aşterne şi la Bucureşti, spun meteorologii.

