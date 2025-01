US Steel și Nippon Steel au dat în judecată guvernul SUA după ce Joe Biden a torpilat fuziunea invocând securitatea naţională

US Steel și Nippon Steel au dat în judecată guvernul Statelor Unite după ce Joe Biden a blocat preluarea companiei americane de către grupul japonez, invocând securitatea naţională, relatează The New York Times. Decizia Casei Albe de a bloca vânzarea arată că nici măcar aliaţii tradiţionali precum Japonia nu mai sunt imuni la valul protecţionist în creştere, arată CNBC.