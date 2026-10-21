WSJ: Elon Musk ar fi cerut restricţionarea serviciului Starlink folosit de armata ucraineană

Elon Musk ar fi cerut limitarea serviciilor reţelei de sateliţi Starshield în Ucraina, a scris marţi Wall Street Journal, după ce miliardarul susţinuse anterior că orice restricţionare a sistemului ar fi fost decisă în ultimă instanţă de preşedintele SUA, Donald Trump.

Elon Musk a decis să limiteze viteza de conectare a echipamentelor ucrainene la acest sistem implementat de compania sa SpaceX, făcând inutilizabile unele drone ale Kievului, potrivit jurnalului, care citează oficiali americani sub protecţia anonimatului şi persoane familiarizate cu dosarul.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a dat asigurări marţi, la rândul său, că Pentagonul nu a ordonat nicio modificare legată de Starshield. "Nimic nu s-a schimbat din punctul nostru de vedere. Nu am dat nicio directivă, nimic asemănător", a declarat el.

Trump: Nu am fost eu

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, de asemenea, vineri, că nu a cerut nicio restricţie pentru Starshield. "Nu am fost eu. Şi nu cred că a fost Elon", a declarat el.

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Săptămâna trecută, Kievul a făcut cunoscut faptul că întreaga sa capacitate de conectare la reţea, pe care o consideră crucială pentru a respinge invazia rusă, a fost limitată.

Anunţul a intervenit la scurt timp după criticile lui Donald Trump la adresa Ucrainei, căreia preşedintele republican i-a cerut să înceteze să mai vizeze rafinăriile de petrol ruseşti.

Elon Musk a sugerat că guvernul american este responsabil pentru această încetinire. "Sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de guvernul american. Orice limitare de viteză sau de utilizare este decisă de armata americană şi, în ultimă instanţă, de preşedintele american", a scris pe X cel mai bogat om din lume.

Relaţiile SUA - Ucraina s-au tensionat din nou

Ucraina foloseşte Starshield, serviciul de sateliţi al Starlink destinat în special utilizării militare, pentru comunicaţiile sale de pe câmpul de luptă, pentru atacurile cu rază medie de acţiune împotriva teritoriilor ocupate de Rusia şi pentru dronele sale de interceptare.

Kievul foloseşte de asemenea, sistemul civil de sateliţi Starlink, operat tot de SpaceX. Relaţiile dintre Washington şi Kiev s-au tensionat din nou în ultimele zile.

Donald Trump a cerut înlocuirea lui Volodimir Zelenski, după ce liderul ucrainean a criticat dur acordul-surpriză dintre Statele Unite şi Rusia privind motorina.