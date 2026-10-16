Zelenski cere încă 70 de mld. de euro de la UE pentru 2027: "Războiul va costa 155 mld. anul viitor"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, vineri, încă 70 de miliarde de euro de la aliații săi europeni, într-un discurs în cadrul Consiliului European de la Bruxelles. Liderul de la Kiev a subliniat că este vorba despre "o sumă realistă" care va ajuta Ucraina să "pună frână Rusiei".

''Războiul va costa 155 de miliarde de euro anul viitor. Şi noi avem nevoie de cel puţin 70 de miliarde de euro în plus din partea voastră'', a spus Zelenski în faţa şefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, potrivit France Presse, citată ce Agerpres.

''Este o sumă realistă şi vă cer să găsim acest sprijin. Ne va ajuta să îi punem frână Rusiei'', a accentuat liderul ucrainean, în discursul său publicat pe X.

Sprijinul pentru anul 2027 nu este acoperit decât parţial

Sprijinul financiar şi militar pentru Ucraina este asigurat pentru acest an, dar 2027 nu este acoperit decât parţial, au recunoscut liderii europeni.

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UE a acordat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027, din care 45 de miliarde de euro prevăzute pentru anul viitor. Însă această sumă va fi insuficientă, europenii căutând noi mijloace pentru a sprijini efortul de război al Kievului.

Uniunea Europeană şi statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar şi umanitar pentru Ucraina. Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistenţă militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiaţii din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre şi 3,8 miliarde de euro constând în venituri obţinute din activele ruseşti îngheţate.