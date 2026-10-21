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Zelenski cere îngheţarea frontului: "E minimul pe care îl aşteptăm astăzi de la Rusia"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei Zelenski cere îngheţarea frontului: "E minimul pe care îl aşteptăm astăzi de la Rusia" - Profimedia
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Editor V.N. | Timp citire: 3 minute
Publicat la 21.10.2026, 17:12 | Modificat la 21.10.2026, 17:15

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că o îngheţare a frontului este necesară ca prim pas în discuţiile pentru a pune capăt războiului, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Acum trebuie să îngheţăm situaţia şi cred că aceasta este adevărata modalitate de a pune capăt acestui război. Numiţi-o încetare a focului sau oprirea uciderilor, aşa cum a spus preşedintele (american Donald) Trump, o îngheţare, o oprire. Acesta este minimul pe care îl aşteptăm astăzi de la Rusia", a declarat Zelenski într-un interviu pentru Fox News. "Apoi, bineînţeles, vom discuta cu preşedintele (american Donald Trump - n.red.) şi cu europenii şi le vom cere garanţii de securitate", a mai spus el.

Zelenski cere îngheţarea frontului înainte de discuţii

În acelaşi interviu, Zelenski a declarat de asemenea că speră la un rezultat pozitiv în urma întâlnirii pe care emisarul american Steve Witkoff o va avea miercuri în Rusia şi că susţine discuţiile dintre liderii de la Kiev, Washington şi Moscova. Preşedintele ucrainean a afirmat că discuţiile sale cu Witkoff, care au avut loc cu o zi înainte la Oslo, au fost productive şi că Ucraina este pregătită pentru diplomaţie. El a mulţumit Statelor Unite pentru reluarea schimbului de informaţii, exprimându-şi speranţa în acelaşi timp că restricţiile privind serviciile prin satelit Starlink şi Starshield vor fi eliminate în curând.

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"Sper că - nu ştiu, în câteva ore - vom avea un rezultat, să dea Dumnezeu să fie pozitiv", a spus el, referindu-se la întâlnirea lui Witkoff cu preşedintele rus Vladimir Putin. "Este important să purtăm negocieri trilaterale" între el, Trump şi Putin, a subliniat Zelenski, adăugând că ar fi de preferat să fie implicate şi ţările europene. "Am spus întotdeauna că suntem deschişi să negociem în orice format şi pe orice temă. Am o singură rugăminte: vă rog, nu discutaţi despre noi fără noi", a adăugat el. Zelenski a mai declarat că a vorbit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care a promis că va depune eforturi pentru a soluţiona problemele legate de Starshield, de la SpaceX, un sistem care este, în esenţă, o versiune de uz militar a Starlink, dezvoltată pentru Pentagon.

"Este încă limitat", a spus Zelenski pentru Fox News, referindu-se la acest serviciu, la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că directorul executiv al companiei, Elon Musk - un aliat al lui Trump -, ar fi dispus încetinirea funcţionării tehnologiei pe care Ucraina se bazează pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete din partea Rusiei. Anterior miercuri, Rubio le-a transmis jurnaliştilor că deciziile privind accesul Ucrainei la Starlink ţin de SpaceX şi de Elon Musk, nu de Casa Albă.

V.N.
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