Ziua Recunoștinței: Semnificaţia uneia dintre cele mai importante zile pentru americani

An de an Ziua Recunoştinţei este zi mare pentru americani . Deşi datează de secole, oamenii au păstrat tradiţia şi petrec cu mare fast în fiecare an. De pe mesele festive nu lipsesc nici diversele bucate tradiţionale.