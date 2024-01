Un an cu multe lecţii de învăţat. Asta pregatesc astrele în 2024 . Sunt zodii norocoase care ajung la altar, altele îşi îndeplinesc visul unei achiziţii mari - o maşină sau chiar o casă. Iar vacanţele pe care le plănuieşti de mult te aşteaptă anul acesta să le începi.

Este anul taurului, spun astrologii, dar vin schimbări şi pentru alte zodii.

Andreea Dincă, astrolog: Începem cu berbecul, primii din zodiacul nostru, ei sunt norocoşi pe zona financiară, 2024 anunţă succes financiar pentru ca Jupiter tranzitează casa banilor, unii pot achiziţiona maşini. Taurii sunt și ei foarte norocoși în 2024, deoarece Jupiter, marele benefic, se află la ei acasă, astfel că ar putea să rezolve multe pe sectorul personal, poate o căsătorie, poate o împăcare. Gemenii au un an cu de toate, reuşesc să facă tot felul de schimbări să-şi îmbunătăţească viaţa.

Astrele nu oferă, însă, nimic pe tavă. Şi în 2024 va trebui să muncim mult, fie la serviciu, fie pentru ca lucrurile să fie roz în relaţia cu persoana iubită.

Femeie: Îl primesc cu mult optimism. Cred că astrele predispun dar omul dispune.

Andreea Dincă, astrolog: Racii în 2024 sunt în căutarea sensului vieții, aș spune că vor învăța foarte multe lucruri. Leii sunt deschiși către relații, unii se logodesc, alții se căsătoresc, alţii se aventurează în parteneriate financiare. Fecioarele au încă de învăţat, au să se vindece, au lecţii karmice. Balanțele au un an foarte interesant. Karma se află la ele acasă, nu e un lucru negativ, dar ele vor traversa foarte multe lecții și experiențe în urma cărora să crească. Pentru balanţă este despre căutarea identităţii, să nu se mai piardă în relaţii.

Ultimele zodii au planuri mari anul acesta şi le vor îndeplini dacă trudesc pentru ele.

Andreea Dincă, astrolog: Scorpionii au un an interesant şi ei se pot căsători sau îmbunătăţi anumite relaţii profesionale. Săgetătorii au un an pe repede înainte. Sunt super dinamici, au multe de făcut. Capricornii se gândesc la un nou job se gândesc foarte mult la zona de muncă. Vărsătorii sunt concentraţi pe zona banilor. Peștii au un an cu multe lecții karmice. Dăm un test, îl luăm şi trecem mai departe.

Femeie: Sper să fie un an mai bun ca 2023, mai liniştit.

A doua parte a anului vine cu mai mult noroc, spun astrologii, iar cei mai mulţi vor avea timp şi bani să se şi distreze.

