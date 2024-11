După câteva ore de ninsori, pe Valea Prahovei abia se mai circula. Coloanele s-au întins pe zeci de kilometri. Printre sectoarele de drum cu cele mai mari probleme de trafic este şi Drumul Naţional 1, pe distanţa dintre Braşov şi Predeal. Este miezul zilei; avem aproape 20 de centimetri de zăpadă - strat proaspăt depus - şi continuă să ningă abundent la această oră.

România, lovită de un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol

"Foarte foarte greu, din cauza zăpezii... drumurile deszăpezite. Nu sunt deszăpezite de fapt. Cât timp aţi stat dumneavoastră în trafic? Cam o oră jumătate - două ore deja". "I-a luat pe nepregătite, din păcate, şi s-a blocat tot drumul până sus. După ce s-au blocat camioanele, a început să se dea cât de cât drumul, a căzut un brad... şi am rămas aici blocaţi de azi-noapte. După cât timp s-a reluat circulaţia civilizat? 6 ore, 6-7 ore", spun şoferii.

În judeţul Gorj viscoleşte cu putere, iar stratul de zăpadă a acoperit totul în jur.

Pe lângă ninsorile abundente, meteorologii au emis şi un cod roşu de viscol, valabil pentru 7 judeţe. Vântul va atinge acolo 120 de kilometri pe oră. Va spulbera zăpada proaspăt depusă, iar vizibilitatea va fi aproape zero.

La Miroslava, în judeţul Iaşi, un şofer a făcut coloană de maşini în urma lui, după ce a pornit la drum cu cauciucuri de vară.

Iar un TIR a blocat traficul, după ce a derapat şi a lovit un stâlp de electricitate. Nu s-au înregistrat victime. Iarnă în toată regula este şi în nord-estul ţării.

În municipiul Suceava, iarna si-a intrat in drepturi, iar lucrul acesta se vede cel mai bine pe masini, unde stratul de zapada masoara aproape 20 de centimetri

Un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol va ajunge la noi în această seară. La munte se va depune un nou strat de zăpadă. Vremea se va îndrepta abia de duminică.

"Duminica vorbim despre o vreme in general frumoasă, cer variabil, insa temperaturile sunt destul de coborate, temperaturi ce coboara pana spre -8 grade in partea Transilvaniei, -5 grade in Capitala", a declarat Mihai Huştiu - meteorolog ANM.

Ninsoarea ar putea să apară şi la Bucureşti în weekend.

