Horoscop săptămânal Capricorn 19-23 octombrie 2026. Cercul de prieteni, proiectele comune și planurile tale de viitor trec printr-o reevaluare minuțioasă. Faptul că Soarele trece în Scorpion îți aduce susținerea unor persoane influente și dorința de a te implica în asociații serioase.

Când Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion, reiei legătura cu un vechi aliat sau renegociezi obiectivele unui proiect colectiv. Totuși, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto declanșează dispute aprinse legate de bani și de modul în care asociații încearcă să îți impună cheltuieli nejustificate.

BANI: Planul financiar cere o delimitare strictă între buzunarul personal și fondurile colective ale unor parteneri. Conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Scorpion favorizează recuperarea unor sponsorizări sau plata unei sume promise de o asociație în trecut. În schimb, careul dintre Venus și Pluto te avertizează să nu împrumuți bani prietenilor și să nu investești în inițiative comune fără un contract ferm, altfel riști pierderi mari provocate de lăcomia sau reaua-credință a unor colaboratori.

DRAGOSTE: În plan afectiv, o relație de prietenie poate deveni brusc complicată din cauza unei atracții pasionale reaprinse pe neașteptate. Dacă ești într-un cuplu, partenerul îți poate reproșa că dedici prea mult timp și prea multe resurse ieșirilor sociale, neglijând căminul. Tensiunea produsă de careul dintre Venus și Pluto poate declanșa certuri dacă lași opiniile amicilor să intervină în căsnicie; protejează-ți spațiul privat și oferă-i persoanei iubite atenția și devotamentul pe care le merită.