Horoscop săptămânal Pești 19-23 octombrie 2026. Orizontul tău mental cunoaște o deschidere spectaculoasă, aducând dorință de evoluție spirituală și clarificare a marilor tale principii de viață. Faptul că Soarele trece în Scorpion îți redă optimismul, cheful de călătorii și interesul pentru studii aprofundate.

Când Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion, simți dorința de a relua un curs abandonat sau de a revedea un loc drag din trecut. Totuși, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto poate scoate la iveală temeri ascunse, remușcări sau blocaje legate de un litigiu juridic nerezolvat.

BANI: În plan educațional, juridic sau în relațiile comerciale cu parteneri de la distanță, ești chemat să revizuiești documente vechi cu multă atenție. Conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Scorpion te sprijină să renegociezi clauzele unui contract internațional sau să recuperezi bani investiți într-un proiect academic. Ai grijă însă la detaliile ascunse: careul dintre Venus și Pluto te avertizează că o omisiune birocratică poate atrage costuri mari dacă încerci să ocolești procedurile legale oficiale.

DRAGOSTE: În plan sentimental, ești atras de persoane cu o gândire elevată și o viziune profundă asupra lumii. Dacă ești într-o relație stabilă, conjuncția Soarelui cu Venus retrograd aduce o reconectare caldă prin împărtășirea acelorași idealuri de viață. Totuși, careul format de Venus cu Pluto poate activa frici inconștiente de abandon sau bănuieli chinuitoare legate de loialitatea partenerului. Nu lăsa scenariile negative create de imaginație să vă distrugă încrederea; discută deschis cu persoana dragă și alege adevărul.