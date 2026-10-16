Horoscop săptămânal Săgetător 19-23 octombrie 2026. Pentru tine, perioada aduce o nevoie acută de retragere strategică, liniște și eliberare de tensiuni emoționale vechi. Tranzitul prin care Soarele trece în Scorpion îți activează sectorul subconștientului, invitându-te la o introspecție profundă dincolo de forfota lumii.

Momentul în care Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion readuce la lumină iubiri secrete, nostalgii sau sentimente apăsătoare care cer vindecare. În același timp, faptul că Venus face careu cu Pluto te avertizează asupra unor bârfe din anturaj sau a unor dispute ascunse cu persoane apropiate.

BANI: În plan material, săptămâna cere discreție deplină și evitarea oricăror tranzacții netransparente. Conjuncția Soarelui cu Venus retrograd în Scorpion te ajută să achiți obligații financiare nevăzute sau să rezolvi o plată restantă fără a atrage atenția celor din jur. Fii atent la comunicarea comercială: careul dintre Venus și Pluto arată că o persoană din cercul tău de cunoștințe poate încerca să afle detalii despre economiile tale pentru a te discredita; păstrează confidențialitatea absolută asupra banilor tăi.

DRAGOSTE: Viața amoroasă este învăluită în mister și trăiri discrete. Poți fi tentat să trăiești o idilă ferită de ochii lumii sau să rememorezi o legătură pasională din trecut care ți-a marcat profund sufletul. Totuși, careul format de Venus cu Pluto poate aduce la iveală mesaje secrete care stârnesc suspiciuni în cuplu. Dacă ai ascuns adevărul de partener, riscul unei confruntări este ridicat; alege sinceritatea și eliberează-te de măștile care îți împovărează sufletul de prea mult timp.