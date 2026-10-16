Horoscop săptămânal Vărsător 19-23 octombrie 2026. Cariera, prestigiul și imaginea ta publică sunt expuse unei reevaluări majore în aceste zile de toamnă. Tranzitul prin care Soarele trece în Scorpion îți stimulează ambiția de a obține o poziție de conducere și recunoașterea meritelor tale profesionale.

Momentul în care Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion aduce reluarea unei propuneri de afaceri sau rediscutarea statutului tău oficial. Cu toate acestea, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto generează o confruntare dură între independența ta personală și autoritatea rigidă a superiorilor.

BANI: Pe plan profesional, ești într-o postură de forță dacă acționezi calculat și eviți deciziile luate la nervi. Conjuncția Soarelui cu Venus retrograd în Scorpion îți oferă ocazia de a renegocia contractul de muncă sau de a obține o mărire salarială amânată. Totuși, din cauza careului dintre Venus și Pluto, factorii de decizie pot încerca să îți impună sarcini abuzive; nu ceda provocărilor agresive și apără-ți realizările cu calm, apelând la rezultate clare și documente.

DRAGOSTE: Viața de cuplu poate fi afectată de oboseala acumulată la serviciu și de dorința ta de a controla fiecare decizie majoră. Careul dintre Venus și Pluto aduce tensiuni dacă partenerul simte că succesul profesional este mai important pentru tine decât nevoile sale emoționale. De asemenea, pot apărea dispute dacă celălalt încearcă să îți limiteze libertatea de exprimare în societate. Renunță la atitudinea distantă acasă și oferă-i partenerului căldură pentru a menține armonia în cuplu.