Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026. Zodiile cărora viața sentimentală le este dată peste cap

Horoscopul de weekend, 24-25 octombrie 2026, aduce în prim-plan iubiri din trecut, probleme financiare și neînțelegeri care trebuie lămurite. Venus retrogradă în Balanță favorizează reevaluarea relațiilor, în timp ce Mercur retrograd în Scorpion poate complica discuțiile, planurile și deciziile importante. Pentru unele zodii, aceste zile aduc împăcări neașteptate și noi șanse în dragoste.

Berbec

Weekendul readuce în prim-plan o relație importantă sau o promisiune sentimentală mai veche, odată ce Venus revine retrogradă în Balanță și formează o conjuncție cu Soarele. Ești predispus să reevaluezi un acord partenerial și să privești cu sinceritate sentimentele reaprinse alături de persoana iubită. În același timp, faptul că Mercur începe retrogradarea în Scorpion îți atrage atenția asupra unor datorii neachitate, a unor documente bancare sau a unor taxe împărțite cu partenerul. Nu te grăbi să faci transferuri bănești mari înainte de a verifica. Clarifică discret neînțelegerile financiare comune pentru a reclădi o încredere solidă în cămin.

Taur

Organizarea treburilor și refacerea echilibrului fizic devin prioritare în aceste două zile libere. Odată ce Venus revine retrogradă în Balanță, aspectul Soare conjuncție Venus retrograd te stimulează să reiei un obicei sănătos sau să rearanjezi spațiul de odihnă din locuință. Totuși, dinamica relațională cere multă prudență, deoarece Mercur începe retrogradarea în Scorpion chiar în sectorul parteneriatelor oficiale. Pot reapărea reproșuri nespuse legate de promisiuni făcute în grabă de partenerul de viață. Nu reacționa cu încăpățânare la micile ezitări ale celuilalt. O conversație așezată, fără acuzații, va lămuri trecutul și va restabili buna înțelegere în cuplu.

Articolul continuă după reclamă

Gemeni

Planul sentimental cunoaște o reaprindere spectaculoasă a pasiunii, fiindcă Venus revine retrogradă în Balanță și se unește prin aspectul Soare conjuncție Venus retrograd. Poți primi o veste neașteptată de la o fostă mare dragoste sau reiei un talent artistic. În viața practică însă, ritmul se complică puțin: Mercur începe retrogradarea în Scorpion, aducând mici încurcături în orarul zilnic sau aparate electrocasnice care dau erori temporare. Evită să te enervezi din cauza unor întârzieri logistice mărunte și nu lua decizii radicale legate de dietă. Bucură-te de momentele pline de farmec alături de persoana iubită, lăsând criticile sterile deoparte.

Rac

Atenția ta se concentrează asupra spațiului domestic și a relațiilor cu rudele apropiate. Momentul în care Venus revine retrogradă în Balanță aduce o conjuncție a Soarelui cu Venus retrograd, oferindu-ți ocazia să renegociezi o problemă locativă sau să construiești o atmosferă caldă în cămin alături de familie. În același timp, faptul că Mercur începe retrogradarea în Scorpion poate aduce nesiguranță în plan romantic sau mesaje ambigue primite de la o persoană admirată. Nu trage concluzii pripite și nu lăsa gelozia să îți dicteze reacțiile. Concentrează-te pe confortul propriei locuințe și clarifică sentimentele reale prin fapte de loialitate.

Leu

Discuțiile cu mediul apropiat și revederea unor prieteni vechi îți colorează weekendul, odată ce Venus revine retrogradă în Balanță. Aspectul Soare conjuncție Venus retrograd îți conferă o mare putere de seducție verbală și abilitatea de a repara o neînțelegere trecută cu frații sau vecinii. Cu toate acestea, în locuință ești chemat la discreție: Mercur începe retrogradarea în Scorpion și scoate la suprafață o dispută nerezolvată legată de acte de proprietate sau secrete de familie. Nu forța semnarea unor chitanțe fără consultarea celor dragi. Ascultă nemulțumirile rudelor cu răbdare și folosește-ți diplomația pentru a păstra armonia în cămin.

Fecioară

Bugetul tău personal trece printr-o reevaluare minuțioasă în aceste zile. Faptul că Venus revine retrogradă în Balanță și formează o conjuncție cu Soarele te ajută să recuperezi o sumă restantă sau să regândești o achiziție gândită inițial pentru confortul propriu. Pe de altă parte, ai grijă sporită la drum și la mesajele trimise, deoarece Mercur începe retrogradarea în Scorpion. Poți rătăci un act important sau pot apărea neînțelegeri în negocierile cu vânzătorii locali. Verifică de două ori datele oricărei tranzacții. În dragoste, gesturile simple de atenție și stabilitatea pe care o manifești vor îndepărta orice urmă de neîncredere.

Balanță

Ești în centrul atenției în acest sfârșit de săptămână, odată ce Venus revine retrogradă în Balanță chiar pe semnul tău. Aspectul Soare conjuncție Venus retrograd îți amplifică farmecul personal, dar te invită să reevaluezi modul în care te pui în valoare și compromisurile pe care le accepți. În plan material, prudența devine obligatorie: Mercur începe retrogradarea în Scorpion, aducând întârzieri în încasarea unor fonduri sau tentația de a face cheltuieli impulsive nejustificate. Amână cumpărăturile majore pentru zilele următoare. În relația afectivă, sinceritatea despre propriile dorințe va elimina confuziile, permițându-ți să reclădești armonia de cuplu pe baze solide.

Scorpion

Weekendul aduce o profundă căutare de liniște și împăcare cu propriul trecut. Faptul că Venus revine retrogradă în Balanță aduce o conjuncție a Soarelui cu Venus retrograd în sectorul izolării, favorizând iertarea unei dezamăgiri afective și vindecarea unor amintiri dureroase. În același timp, ești direct vizat de faptul că Mercur începe retrogradarea în Scorpion chiar pe semnul tău. Poți simți o ezitare în exprimare sau tendința de a analiza obsesiv fiecare detaliu. Evită vorbele spuse la nervi. Acordă-ți timp pentru reflecție, iar în relația de cuplu mizează pe dovezi tăcute de afecțiune și respect reciproc.

Săgetător

Relațiile cu prietenii vechi și asociațiile din care faci parte cunosc o revigorare. Odată ce Venus revine retrogradă în Balanță, aspectul Soare conjuncție Venus retrograd facilitează reluarea unui proiect colectiv sau revederea unei persoane dragi din anturaj. Totuși, în plan psihic, simți nevoia de protecție: Mercur începe retrogradarea în Scorpion, activând frici ascunse sau amintiri legate de o trădare. Nu da crezare bârfelor care circulă pe la spate și refuză să te lași măcinat de bănuieli. Păstrează discreția deplină asupra planurilor tale intime și bucură-te doar de compania acelor oameni care ți-au dovedit loialitate.

Capricorn

Statutul tău social și angajamentele oficiale asumate în fața celorlalți revin sub lupă în aceste zile libere. Trecerea prin care Venus revine retrogradă în Balanță aduce o conjuncție a Soarelui cu Venus retrograd, oferindu-ți ocazia să repari o eroare de imagine sau să renegociezi o poziție de autoritate. În schimb, dinamica din cercul de prieteni poate deveni derutantă, deoarece Mercur începe retrogradarea în Scorpion. O întâlnire de grup poate fi amânată sau pot apărea neînțelegeri legate de contribuțiile financiare. Fii răbdător, nu forța discuțiile tensionate și lasă timpul să așeze lucrurile în colectiv.

Vărsător

Orizonturile tale mentale și marile principii morale sunt reașezate pe alte baze. Faptul că Venus revine retrogradă în Balanță și formează o conjuncție cu Soarele te determină să revizuiești o decizie etică sau să reiei un plan de călătorie care fusese abandonat. În același timp, atenția ta este atrasă de responsabilitățile exterioare: Mercur începe retrogradarea în Scorpion, aducând vești neclare sau întârzieri legate de o chestiune oficială ce ține de poziția ta publică. Nu te grăbi să răspunzi provocărilor venite din partea unor persoane rigide. În plan afectiv, împărtășirea sinceră a convingerilor de viață va suda relația de cuplu.

Pești

Gestiunea resurselor comune și a datoriilor partajate cere o verificare lucidă în acest weekend. Odată ce Venus revine retrogradă în Balanță, aspectul Soare conjuncție Venus retrograd te sprijină să rezolvi o plată restantă sau să ajungi la o înțelegere cu partenerul privind bugetul casei. În schimb, ai grijă la călătorii și la comunicarea la distanță: Mercur începe retrogradarea în Scorpion, aducând riscul unor probleme birocratice sau rezervări făcute greșit. Verifică actele înainte de a porni la drum. În viața intimă, sinceritatea dezarmantă va dizolva nesiguranțele mai vechi, transformând o discuție delicată despre bani într-o dovadă de încredere.