Se spune că fiecare număr are o influenţă subtilă sau mai puternică asupra direcţiei în care ne îndreptăm. Şi se dovedeşte chiar util să aflăm care sunt previziunile, mai ales la început de an cand ne facem planuri.

Numerele ne pot spune ce ni se va întâmpla în 2025. Previziunile pot oferi inclusiv "remedii", lucruri pe care le putem face ca să schimbăm energiile, în situaţia în care, de exemplu, este prevăzută o despărţire. Oana şi Adina Timofte au analizat fiecare cifră de destin şi ne spun la ce trebuie să fim atenţi, ca să obţinem ceea ce ne dorim.

Cum îmi calculez cifra destinului

În numerologie, anii sunt analizați pe baza sumelor numerelor care compun acea dată. Dacă vrem să analizăm anul 2025, trebuie să adunăm cifrele anului: 2 + 0 + 2 + 5 = 9

Deci, anul 2025 este un an 9 în numerologie. Numărul 9 este considerat un număr de finalizare, încheiere și învățătura finală, dar și de înțelepciune și altruism. Este un an în care se finalizează proiecte, relații sau capitole din viață. Poate fi un an în care simți nevoia să închei ceva important sau să te eliberezi de lucruri care nu îți mai sunt utile.

Este un an favorabil introspecției și învățării. Poți să te eliberezi de vechi tipare mentale sau comportamente care nu te mai ajută. Numărul 9 este un număr asociat cu empatia și ajutorul oferit altora. Acest an poate aduce oportunități pentru a contribui la binele altora sau la o cauză mai mare.

2025 poate fi şi un an de învățături profunde, de dezvoltare spirituală și de descoperire a unui sens mai profund al vieții.

