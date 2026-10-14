A fost uitat în morgă timp de 14 ani. Cadavrul unui bărbat, descoperit întâmplător în frigider

Singurătate şi dincolo de moarte. Un bărbat a fost uitat în morgă timp de 14 ani. Cadavrul a fost descoperit într-o cameră frigorifică din Toulouse, Franța.

Bărbatul, pe nume Michel Maynard, locuia singur în Castelnau-d'Auzan, în departamentul Gers, unde a murit în 2012. Autoritățile încearcă acum să îi găsească familia.

Cazul este unul surprinzător. La aproape 14 ani de la moartea sa, trupul lui Michel Maynard se afla încă în morgă, fără ca înmormântarea să fi fost organizată, scrie publicația franceză La Dépêche. Descoperirea cadavrului, la începutul lunii, a scos la iveală o deficiență în gestionarea corpurilor aflate sub sigiliu, în condițiile în care serviciul de medicină legală din Rangueil face deja obiectul unei anchete.

"Am crezut că este o glumă"

Totul a început pe 5 noiembrie 2012. În acea zi, Michel Maynard a fost găsit mort în locuința sa din Castelnau-d'Auzan, în departamentul Gers. Bărbatul era divorțat, nu avea copii și locuia singur. Un vecin, îngrijorat că nu îl mai văzuse de ceva vreme, a alertat autoritățile. După transferul la morgă și efectuarea autopsiei, trupul său nu a mai fost niciodată înmormântat.

Articolul continuă după reclamă

Primărița localității, Virginie Busipelli-Beyries, a povestit pentru La Dépêche că a fost contactată pe 1 octombrie în legătură cu această situație. "Am primit un telefon. Am crezut că este o glumă", a declarat aceasta pentru publicația regională.

După finalizarea examinărilor medico-legale și emiterea, în 2013, a autorizației de predare a trupului de către Parchetul din Auch, nicio rudă a lui Michel Maynard nu s-a prezentat pentru a-l revendica.

Într-o asemenea situație, responsabilitatea pentru preluarea trupului și organizarea înmormântării ar fi trebuit să revină municipalității. Însă, potrivit reprezentanților primăriei, serviciul mortuar nu a asigurat nicio monitorizare a cazului, astfel că trupul bărbatului a rămas în camera frigorifică a morgii timp de 14 ani.