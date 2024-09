Abia s-a întors din vacanță și a aflat că a câștigat o avere la loterie. Acum, vrea să renunțe la muncă și să se dedice exclusiv călătoriilor

Este cel mai mare câștig din 2024 la loteria franceză, iar combinația câștigătoare a fost 8, 11, 18, 40, 47 și numărul norocos 2. Bărbatul din Montrouge a mers la o tutungerie din oraș pe 24 iulie și a jucat la loto în speranța că va câștige jackpot-ul de 22 de milioane de euro jucând trei grile flash. Când s-a întors acasă, lasă biletul acasă, apoi pleacă câteva săptămâni în vacanță împreună cu iubita sa.

A aflat că a câștigat la întoarcerea dinn vacanță

La întoarcerea lor, își verifică biletul pentru eventualele câștiguri la un punct de vânzare și află vestea bună de la retailer. „Când mi s-a spus că am câștigat jackpot-ul, am explodat de bucurie. Mi-am sunat iubita și i-am spus: Stai jos, am o veste mare”, a declarat bărbatul, potrivit Le Parisien. „Am răspuns imediat: Ce ai făcut iar?”, a declarat la rândul său partenera sa. „Atunci mi-a spus că a câștigat jackpot-ul. Am rămas șocată. Încă nu îmi vine să cred”, a continuat ea.

Articolul continuă după reclamă

„Voi înceta să lucrez și mă voi dedica doar călătoriilor. Urmează să organizăm un sejur lung în Polinezia. Prima noastră plăcere excepțională de a sărbători această nouă viață este să petrecem o noapte într-un mare hotel parizian”, a declarat el. Bărbatul intenționează să joace din nou la loterie pe viitor, în speranța că va mai primi o mână de ajutor de la destin. „Voi continua să joc ca întotdeauna, din când în când, și poate că norocul îmi va zâmbi din nou”.

Monica Palade Like Cu o experienţă în presă de peste 20 de ani, s-a alăturat echipei observatornews.ro în luna ianuarie 2021. ...

Întrebarea zilei Ce faceţi cu hainele vechi, le aruncaţi sau le duceţi la reciclat? Le arunc Le duc la reciclat

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰