Cea mai mare navă de croazieră din lume a plecat în primul voiaj! Are aproape 3.000 de cabine, 40 de restaurante şi este o destinaţie de vacanţă în sine. Are opt cartiere speciale, fiecare cu un profil aparte de distracţii. Oraşul plutitor a costat două miliarde de dolari şi a fost inaugurat la Miami, de vedete cu renume mondial. Messi i-a făcut botezul!

După ce a primit botezul lui Messi, Icon of the Seas a plecat în prima croazieră - şapte zile în Caraibe. Construită la un şantier naval din Finlanda, super-nava are 20 de punţi, şapte piscine - câte una pentru fiecare zi a săptămânii - şi şase tobogane acvatice.

Cu cei 365 de metri lungime, este de cinci ori mai mare decât Titanicul. 7.000 de turişti se pot caza în 28 de tipuri de camere. Cel mai scump este un apartament de 10.000 de dolari. Oferă jacuzzi, electrocasnice de ultimă de generaţie şi o privelişte superbă.

Turiştii pot merge dintr-o cameră în alta pe tobogane

Muşchi de vită japonez Wagyu, brânză Parmigiano Reggiano calitatea întâi şi vin roşu franţuzesc. Sunt doar câteva dintre ispitele din bucătăria şi barul celei mai mari nave de croazieră din lume. După ospeţe rafinate, turiştii pot să se plimbe prin parcul din inima uriaşului vapor.

Magia are loc, însă, pe puntea 5. Săli de cinema şi de concerte de muzică demne de marile festivaluri şi patinaj artistic. Distracţia pe Icon of the Seas nu ţine cont de vârstă. Cei mici au la dispoziţie jocuri video sau football, într-un decor vibrant.

Cabinele sunt, de fapt, apartamente de ultimă generaţie. La lăsarea nopţii, oaspeţii sunt aşteptaţi în camere echipate după preferinţe şi buget. Pentru că un minut pierdut pe scări este un minut pierdut de distracţie, turiştii merg de la o cameră la alta prin tobogane.

Cât costă un sejur întreg pe Icon of the Seas

Compania se laudă şi cu o croazieră prietenoasă cu mediul. Nava este alimentată cu gaz natural lichefiat, dar ecologiştii spun că tot va elibera metan dăunător în aer.

O săptămână de vacanţă pe cea mai mare navă de croazieră din lume poate să coste cât un apartament cu patru camere dintr-o zonă bună a Bucureştiului. Două familii au plătit 132.000 de dolari pentru sejurul exclusivist cu toate opţiunile posibile.

