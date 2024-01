Este atât de impunător și de viu colorat încât, din anumite unghiuri, ar putea fi confundat cu un oraş plutitor. Icon of the Seas, cel mai mare vas de croazieră din lume , este supus ultimelor verificări cu doar câteva săptămâni înainte de prima sa călătorie. A costat aproape două miliarde de euro şi le garantează o experienţă de neuitat celor care vor călători la bordul lui.

Nu mai este mult şi Icon of the Seas va pluti în largul Caraibelor. Pasagerii vor avea la dispoziţie 40 de baruri și restaurante, un teren de mini-golf, dar și un patinoar. Pentru cei dornici de senzaţii tari, vasul dispune şi de o tiroliană cu care te poţi plimba 47 de metri deasupra oceanului, un perete de cățărat, precum şi o sală de jocuri cu un bar de karaoke.

Icon of the Seas poate găzdui peste 5.000 de pasageri

În Universul plutitor găsim şi cel mai mare parc acvatic pe mare văzut vreodată, cu tobogane cu apă de-a dreptul spectaculoase. Icon of the Seas are o lungime de 365 de metri. Nava dispune de 20 de punți spectaculoase, iar construcția a durat 900 de zile. De asemenea, poate găzdui peste 5.000 de pasageri și 2.350 de membri ai echipajului.

Jay Schneider, manager de inovare: Oferă câte puțin din toate. Puţină artă, experienţă, sculptură, uimire... toate, învăluite în marmură.

Cât costă un sejur de șapte zile pe vasul de croazieră

Pentru un sejur de șapte zile doritorii trebuie să scoată din buzunar 2.000 de dolari pentru o cameră cu vedere la exterior, 2.300 de dolari pentru o cameră cu balcon și 3.350 de dolari pentru un apartament.

Criticii au descris nava ca fiind o monstruozitate, dar chiar şi asa toate recordurile de vânzări au fost doborâte. Este aproape imposibil să mai găseşti un loc disponibil în prima călătorie a nave.

Colaborator Icon of the Seas: Este splendid. Este artistic. Incredibil de creativ. Este atât de mare încât, odată ce ajungi să experimentezi, nu îţi vei mai putea lua ochii de la ceea ce te înconjoară.

Vasul pornește în călătorie pe 27 ianuarie.

