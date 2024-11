Oana şi partenerul ei au venit la Târgul de Turism în căutarea vacanţei de anul viitor. Destinaţia aleasă? "Cinci sau chiar 7 nopţi în Antalya. Ca să ne relaxăm. În ce perioadă? Septembrie sau final de august, să se mai domolească puţin vremea de afară. Am fost deja de două ori în Turcia. Mâncarea este foarte bună, iar oamenii sunt primitori şi condiţiile sunt foarte bune", a declarat Oana Giugulea.

Indiferent de buget, specialiştii în turism spun că preţurile vor creşte pe măsură ce se apropie vara

Pachete turistice se vând ca pâinea caldă la Târgul de Turism. Această doamnă a cumpărat deja două vacanţe. "În zona Alanya, începând cu data de 4 martie, 7 zile. Iar acum am cumpărat o vacanţă în Tunisia, tot pentru 7 zile, din 17 mai. Pentru cea din Turcia am plătit 279 de euro. All inclusive, hotel de 4 stele. Plus transportul dus-întors. Preţul pentru Tunisia, 460 de euro. Este şi cu vedere la mare", a declarat Marilena Ciurea. Vacanţa cumpărată din timp e mai ieftină. Discountul ajunge chiar şi până la 50%. În plus, nu trebuie să achitaţi tot pachetul turistic deodată. E nevoie de un avans de aproximativ 10%.

Vezi și

"Condiţiile de plată sunt mult mai bune, având posibilitatea de a rezerva vacanţa cu doar 50 de euro de persoană. Iar restul de plată cu o lună înainte de plecare. Peste 90% preferă aşa. Foarte puţini achită integral", a declarat Adrian Mitu, reprezentant agenţie de turism. "Românii vin din timp, rezervă din ce în ce mai mult în luna octombrie şi noiembrie pentru vara 2025. Este o creştere semnificativă a numărului de rezervări", a declarat Cosmin Marinof, reprezentant agenţie de turism. Care sunt destinaţiile cu cele mai mari vânzări? "Egipt este vedeta, sunt foarte multe rezervări pentru Egipt. Antalya şi ea. Tarifele încep de la 299 de euro pentru o vacanţă de 7 nopţi la all inclusive, la un hotel de 4 stele în Antalya. Sau 399 de euro pentru celelalte destinaţii, Grecia, Tunisia sau Egipt", a declarat Cosmin Marinof, reprezentant agenţie de turism.

"Destinaţiile pe care românii le iubesc întotdeauna. Grecia, Heraklion e destinaţia noastră. Pe Creta, familiile cu copii preferă să fie şi aproape de orăşelul principal, să se şi plimbe. În jur de 350-400 de euro de persoană", a declarat Cristina Popescu, reprezentant agenţie de turism. "Avem şi Bulgaria. Ca şi variantă de vacanţă mai aproape de casă, cu transport individual. Porneşte de la 15-20 de euro pe noapte", a declarat Adrian Mitu, reprezentant agenţie de turism. Există desigur şi variante pentru cei mai pretenţioşi. Un concediu într-o destinaţie exotică poate ajunge şi la 3.000 de euro de persoană. Indiferent de buget, specialiştii în turism spun că preţurile vor creşte pe măsură ce se apropie vara.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Aţi decis cu cine votaţi în primul tur la alegerile prezidenţiale? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰