Romina Gingașu a devenit doamna Ferrari în 2021, după o relaţie de cinci ani cu Piero. Cu o avere estimată la peste 7 miliarde de dolari, Piero este al treilea cel mai bogat om din Italia şi singurul moştenitor al imperiului Ferrari. Chiar şi aşa, viaţa lor de zi de zi este una extrem de activă.

Cum trăiesc Romina Gingașu şi Piero Ferrari. Diferenţa de vârstă dintre cei doi

"Ne trezim la 8. La 8 şi jumătate ştim că suntem la masă. Până la 9 ne spunem ce planuri avem pe timp de zi şi la 9 începe ziua noastră, apoi ne revedem la cină", povesteşte Romina Gingașu. "În fiecare zi mă gândesc ce urmează, care va fi viitorul. Sunt ca tatăl meu, el se gândea la viitor, nu la trecut. Încerc să-mi ocup timpul, nu vreau să mă retrag şi să mă uit la televizor", spune Piero Ferrari.

Cei doi s-au cunoscut pe un aeroport privat din Milano, unde românca încerca să-i vândă un avion de lux. Diferenţa de vârstă de 45 de ani nu a contat pentru magnatul care a fost imediat cucerit de iscusinţa, dar şi de frumuseţea româncei.

"Ne-am cunoscut dintr-o coincidenţă. A încercat timp de şase luni să-mi vândă un avion, dar la final am ieşit la cină şi am început o relaţie. Am refuzat, nu am cumpărat avionul. Este inteligentă, energică şi amuzantă. Are totul. E o femeie tânără, foarte isteaţă", mărturiseşte Piero Ferrari.

De la Ferrari, la Dacia

Absolventă a cursurilor postuniversitare ale Academiei Tehnice Militare, Romina trăieşte în prezent în Italia, împreună cu soţul ei. Vine însă deseori în România, unde bolidul e înlocuit cu succes de maşina autohtonă.

Reporter: Cum e trecerea de la Ferrari la Dacie?

Piero Ferrari: Pentru fiecare zi, este o maşină fantastică. Poate fi folosită zi de zi, este confortabilă, sigură şi merge peste tot. Ferrari este o maşină pentru cei pasionaţi de viteză, dar nu numai, şi pentru piloţi. Dacia, Avem o Dacia, da.

Romina Gingașu: Aveam nevoie de o maşină de parcat uşor. În funcţie de locurile în care mergem, luăm Dacia pentru că e mai uşor.

Cei doi sunt acum în România pentru lansarea filmului biografic despre viața și ascensiunea tatălui lui Piero, celebrul Enzo Ferrari.

Ferrari a revoluţionat lumea maşinilor sport. Deţine recordul titlurilor câştigate în Formula 1. Cel mai scump Ferrari scos vreodată la licitaţie a fost vândut cu peste 50 de milioane de dolari. Aproape 500 de bolizi Ferrari circulă pe străzile din România.

