Românii au început să consume tot mai multă cafea de specialitate. Fie că o prepară acasă sau o consumă la cafenele, cert este că sunt mai atenţi la cafeaua cumpărată şi fac din asta chiar o investiţie. Importurile de cafea cresc de la an la an, iar gusturile sunt tot mai variate.

Gustul cafelei de specialitate începe să fie tot mai apreciat de români. Iar dovezile sunt clare. Cafenelele se înmulţesc, iar importurile de cafea cresc de la un an la altul. "O creştere de 30-40% în fiecare an. Brazilia este producătorul nr 1. Dar găsim cafele de excepţie în Etiopia, Columbia", arată Răzvan Burlacu, reprezentant prăjitorie cafea.

Cafeaua de specialitate, tot mai apreciată

Aromele sunt tot mai diverse. "Nişte note florale evidente. Iasomie, o dulceaţă de miere şi atunci când preparăm cafeaua o să răzbată şi notele fructate de ananas, cireş", arată el. Iar băutul cafelei devine tot mai interesant. Mai nou, în localuri au început să apară barista digitali.

Primul pas pe care îl avem de făcut este să scanăm codul QR de pe aparat. Apoi să uploadăm poza pe care dorim să o imprimăm pe cafea. Poza s-a încărcat, aşa că acum putem să apăsăm pe butonul print. Aşa arată rezultatul final. "Inclusiv animalul de companie îl putem printa pe cafea".

Cafea personalizată direct de clienţi

"Dacă până acum opţiunea de personalizare era doar pe partea cealaltă a barului, adică barista se juca, acum aceste aparate lasă oamenilor libertatea să-şi folosească creativitatea. O astfel de cafea ar putea să ajungă la 25 de lei", spune Marian Csosz, manager barista digital.

Pasionaţii de cafea vor să încerce cât mai multe gusturi. Aşa că nu-i de mirare că festivalurile de cafea atrag mii de vizitatori. "Oamenii încep să înţeleagă ce implică tot procesul din spate. De la prăjire, procesare şi un pic istoria, de la boabă în ceaşcă. Încep să scoată zahărul din consum. Şi să-i dea o şansă şi cafelei, aşa cum e ea", spune Vlad Ştefănescu, proprietar cafenea.

"Apreciază şi ritualul, vor să le macine, să simtă mirosul, să-şi ia timpul necesar preparării", adaugă Răzvan Burlacu, reprezentant prăjitorie cafea. "Experienţa pe care ţi-o oferă cafeneaua şi ambianţa care e într-o cafenea. Acasă... it's easy to make a coffee. Dar nu", crede un român. "Este mult mai bună cea de specialitate, are mult mai mult gust, aromă", este de părere un altul.

250 de grame de cafea de specialitate costă în jur de 60-70 de lei, dar preţurile pot depăşi 200 de lei pentru aromele inedite. Cappuccino, flat white şi latte îşi păstrează supremaţia în topul preferinţelor romanilor care, în medie, savurează până la 3 cafele pe zi.

