Draconidele 2024. Ploaia de stele căzătoare va face spectacol în noaptea de marţi spre miercuri

Ploaia anuală de meteori Draconidele este vizibilă în acest an până joi în emisfera nordică și va atinge punctul culminant în seara zilei de 8 octombrie. Meteorii, care sunt denumiți uneori "stele căzătoare", vor apărea ca niște linii de lumină pe cer.

Ploile de meteoriți au loc atunci când Pământul trece prin resturile unei comete sau ale unui asteroid. Resturile, de obicei bucăți de rocă sau gheață, lovesc atmosfera Pământului și ard din cauza frecării, trimițând linii luminoase pe cerul nopții.

De unde provin Draconidele

Punctul de pe cer din care par să provină meteorii este cunoscut sub numele de radiant, iar calitatea spectacolului nocturn se măsoară în funcție de numărul de meteori vizibili în fiecare oră - cunoscut sub numele de rata orară zenitală. Această rată variază de la an la an.

Draconidele provin din resturile cometei 21P/Giacobini-Zinner, cu radiantul în constelația Draco.

Cei care se bucură de o zonă cu cer senin vor putea vedea până la zece "stele căzătoare" pe oră. Nu este nevoie de un instrument special; fenomenul poate fi observat cu ochiul liber.

